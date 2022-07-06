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快訊／林智堅捲論文風波！王鴻薇向教育部、中華大學檢舉：請公正調查

▲▼王鴻薇寄檢舉信。（圖／翻攝王鴻薇臉書）

▲王鴻薇寄檢舉信。（圖／翻攝王鴻薇臉書）

記者杜冠霖／台北報導

民進黨提名桃園市長參選人、現任新竹市長林智堅身陷論文抄襲風波，而議員王鴻薇表示，自己已經向教育部、中華大學、新竹科學園區管理局，具名寄出檢舉信，也附上林智堅論文抄襲竹科管理局委託案的相關證據，「請教育部和中華大學公正調查，也請竹科管理局勇敢地向林智堅提出告訴！」

對於論文質疑，其指導教授、現任國安局長陳明通5日則幫忙辯護，強調是學生余正煌換題目，在取得林智堅同意後，借用林智堅的民調資料，而他保證，林智堅初步寫的東西提供給余正煌參考。

陳明通表示，余正煌因為一開始寫的碩論計畫不理想，想換題目，他找上自己的研究助理楊喜慧，在徵得林智堅的同意後，把林智堅的民調資料給余正煌用，並建議他換題目寫林智堅；同時，也把林智堅當時初步寫的東西（前面幾章，尤其是研究設計）給余正煌參考，同時以口試委員的身分給余正煌一些寫作建議。

陳明通說，余正煌是先畢業（因為他只剩最後一個學期），林智堅比較晚畢業，讓外界誤解林智堅抄襲余正煌，其實過程是林智堅的論文比較有原創性，真是有理說不清。

而林智堅5日澄清，雖然2人的指導教授都建議採用相同統計分析法，但由於主題不同、研究對象不同，最後論文得到的結論也不同。林智堅說，指導教授陳明通老師稍早已經做出澄清，「余先生用了我提供的資料，參考我的初稿，只是我比較晚畢業而已。」

另外，針對2008年中華大學科管所畢業論文，林智堅當時接受老師指導，在撰寫過程中與賀教授、王教授一起研究討論，並於該年4月3人一起聯名發表論文，「驗證我們沒有抄襲，是原著！」林智堅對於每次選舉就會造成老師困擾感到很抱歉，「為了選舉，舊案重提，舊聞再吵，拿來抹黑攻擊，非常遺憾，我一向重視個人、團隊名譽，為了圖政治利益，毀謗我人格、摧毀我名譽，我將夠過法律途徑，杜絕惡意造謠，初步與律師討論，會針對王鴻薇議員抹黑毀謗行為進行按鈴申告，我一定捍衛我自己的清白，將盡速和律師研究，一定會提告！」

而6日11時林智堅委任律師楊隆源與議員劉康彥等人，前往新竹地檢署正式按鈴控告王鴻薇，林智堅本人則未現身。

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