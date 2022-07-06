台灣7128人染疫病逝　楊志良：8/7辦「超渡新冠亡靈大法會」

記者羅婉庭／台北報導

前衛生署長楊志良、國民黨立委費鴻泰及鄭麗文6日於宣布將在8月7日與台中本願山彌陀講堂合作，為新冠肺炎往生者舉辦超渡法會。





▲國民黨立委費鴻泰、鄭麗文與前衛生署長楊志良召開超渡新冠肺炎亡靈大法會記者會。（圖／記者屠惠剛攝）

截至昨日統計，國內通報確診死亡人數已達7128人，楊志良今天與國民黨立委費鴻泰、鄭麗文及台灣新冠肺炎受害者權益促進會理事長李玉文於立法院召開記者會，預告將於8月7日舉行「超渡新冠肺炎亡靈大法會」 。

楊志良表示，許多新冠肺炎往生者是因為政府該作為而不作為導致過世，而因為全世界最無情的政府，讓家屬不能見親人最後一面，所以希望能在8月舉辦法會來超渡這些冤死的亡魂，並且撫慰家屬心靈。

楊志良說明，這場超渡新冠肺炎亡靈大法會，是凡因新冠肺炎往生者的家屬都可以免費報名，往生者牌位不收取任何費用，但因場地及疫情的緣故，最多只能安排150位家屬在場，採網路報名方式，未報名成功的家屬只能透過直播方式參與。

費鴻泰指出，國內新冠肺炎死者中，有些人走得非常匆促，且因為指揮中心不負責任也沒有方法，導致親人無法見到最後一面。而包含指揮官陳時中、行政院長蘇貞昌、總統蔡英文等人，對此完全都沒有道歉，也沒有表達哀悼，呼籲政府應拿出良心來。

鄭麗文表示，在過去2個月當中每天都逾百人死亡，等於每天都發生2起太魯閣事故死亡人數，且7128人不只是一個「數字」，還有死者、生者沒辦法見到最後一面的遺憾與痛苦，這恐怕是除了親自感受的人以外所無法理解的。