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社會 社會焦點 保障人權

賊「直接開贓車進工地」偷電纜工具　損失百萬業者被迫停工

記者蔡文淵／新竹報導

新竹縣竹北市上月22日發生一起工地竊案，大膽竊賊開著贓車，直接打開鐵門把車子開進工地，竊取價值近百萬元的工具及電線意圖變賣，業者沒了工具整個工程完全停擺，損失慘重！

▲▼大膽竊賊利用凌晨時段直接將贓車開進工地，竊取價百萬元的工具和電纜線。（圖／記者蔡文淵翻攝）

▲大膽竊賊利用凌晨時段直接將贓車開進工地，竊取價百萬元的工具和電纜線。（圖／記者蔡文淵翻攝）

轄區竹北警分局接獲報案不敢輕忽，立即成立專案小組，據了解，失竊工地是一處公共設施新建工地，初步清查有大批的施工器具及長約7610公尺的電纜線失竊，總損失將近新台幣100萬元。

警方調閱監視器發現，涉案2名男子膽大包天，利用凌晨時段打開工地鐵門，開贓車直接搬運施工器具及大電線線材，本月2日持搜索票至犯嫌住處進行搜索，當場查獲陳姓主嫌及在場人等共3人，並起獲遭竊施工器具1批、全新失竊電線、作案工具一批、第二級毒品安非他命4包、毒品施用器具1組、電子磅秤1個及智慧型手機1支等不法證物，全案依竊盜罪、毒品危害防制條例偵辦。

竹北警方呼籲工程場地管理者應加強防竊防備措施及改善監視器死角，降低自身被竊風險，宵小切勿以身試法，而資源回收業者亦勿回收來路不明的物品，不要成為銷贓的幫兇而觸法。

▲▼大膽竊賊利用凌晨時段直接將贓車開進工地，竊取價百萬元的工具和電纜線。（圖／記者蔡文淵翻攝）

▲▼警方鎖定嫌犯，持搜索票至嫌犯住處逮捕３人，並起出失竊工具及安非他命毒品。（圖／記者蔡文淵翻攝）

▲▼大膽竊賊利用凌晨時段直接將贓車開進工地，竊取價百萬元的工具和電纜線。（圖／記者蔡文淵翻攝）

▲▼大膽竊賊利用凌晨時段直接將贓車開進工地，竊取價百萬元的工具和電纜線。（圖／記者蔡文淵翻攝）

▲▼大膽竊賊利用凌晨時段直接將贓車開進工地，竊取價百萬元的工具和電纜線。（圖／記者蔡文淵翻攝）

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