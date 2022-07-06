「小暑」節氣到4生肖財運轉旺　屬兔逢人就讚美，好運連連

文／命理老師 邱彥龍

本周四（七月七日）進入小暑節氣，2022年也正式進入下半年，受疫情影響，眾人荷包苦哈哈，哪幾個生肖會隨著小暑節氣到來，財運轉旺呢？國際天星命理風水專家邱彥龍點名兔、蛇、猴、狗四個生肖，有機會在七月中下旬前讓財運轉旺。

▲小暑節氣。（圖／翻攝自免費圖庫unsplash）



邱彥龍老師分析，在這個節氣裡（7/7-7/23）財運最旺四個生肖，分別是：

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Top4 ： 狗

屬狗的朋友，在這段時間，事業、工作機會將自己到來，財運會有好成績，只是入帳會延遲些。請記得善用錢財，不然會花費太多在朋友和感情上，或者用在房屋修繕或家裡突然的開銷，最後感覺有點白忙一場。

Top3 ： 猴

屬猴的朋友，財運非常旺，只要執行就會有好的收入，只是這段期間外出運或某些事容易被耽擱，也要注意會有突然的花費，行車要注意安全和意外受傷。

▲屬蛇的朋友拓展名氣是非常好的時機。（圖／翻攝自PEXELS）



Top2 ： 蛇

屬蛇的朋友，在這段期間要有自信，很容易成為焦點，拓展名氣是非常好的時機，只要勤奮努力，事業財運都會有不錯的成效，多保持正念，多說好話與善用溝通，會有好的收穫。

Top1 ： 兔

屬兔的朋友，在這段期間，事業、工作、財運都旺，但面對另一半或客戶的壓力會比較大，記得逢人就誇讚，周遭的人心情好了，兔寶寶也會好運連連。

邱彥龍老師強調，小暑這段時間，由於上述天象影響，整個世界將瀰漫著猜疑不信任感，會有大量毀約、詐欺、偽造等不道德情事發生，擬定合約時，一定要懂得保護自己，以免合作突然中斷或拆夥時，造成自己的損失。另外，這段時間也要小心水、海產化學藥劑食安問題、農產品及包裹的病毒殘留。

邱彥龍 老師

恆陽派掌門人／國際天星術命理預測師