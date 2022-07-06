明迎小暑「4生肖」財運開始轉旺！命理師：下半年事業大爆發

▲命理師指出，在小暑節氣後有4生肖的財運最旺。（示意圖／記者劉維榛攝）

網搜小組／林懿捷報導

明（7）天將進入「小暑」節氣，也是太陽經過黃經一0五度的位置，「小暑」後天氣會漸漸變熱，也代表著2022年正式來到下半年。受到疫情及股市下跌的影響，有些人在上半年的荷包嚴重縮水，不過人的運勢總有否極泰來時，接下來有哪幾個生肖會隨著小暑節氣到來財運轉旺呢？根據國際天星風水命理專家邱彥龍老師即點名狗、猴、蛇、兔4生肖，有機會在七月中下旬前讓財運大爆發。

邱彥龍老師分析，在這個節氣裡（7／7-7／23）財運最旺四個生肖，分別是：

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Top4：狗

屬狗的朋友，在這段期間，事業運佳，將有工作機會到來，財運好轉，只是入帳會有些延遲。請記得妥善運用錢財，不然會在朋友和感情上花費過多，或是用在房屋修繕、家中突然發生開銷，導致最後白忙一場的感覺。

Top3：猴

屬猴的朋友，在「小暑」後的財運亨通，只要好好做事就能讓收入滿意，只是這段期間，外出運或某些事容易被耽擱，也要留意有突然的支出，並且要注意行車安全避免意外事故。

Top2：蛇

屬蛇的朋友，這段期間要拿出自信，將受到矚目成為焦點，是拓展名氣的好時機，只要夠勤奮努力，事業財運都能有不錯的表現，保持正念，多說好話多做好事，善用溝通技巧，會有良好的收穫。

Top1：兔

屬兔的朋友，在小暑節氣中，無論事業、工作、財運都很旺，但你的另一半或客戶壓力會比較大，切記逢人就誇，多與人為善，一旦周遭的人們心情好，生肖兔的人連帶著好運降臨。