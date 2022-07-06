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明天「小暑」！5禁忌曝　3種人易有衰事

▲▼夏天,穿著清涼,美女,靚妹。（圖／記者黃克翔攝）

▲「小暑」天氣炎熱。（圖／資料照／記者黃克翔攝）

記者陳俊宏／綜合報導

周四就是24節氣的「小暑」，命理專家小孟老師分享小暑5禁忌，而屬兔者、雙魚座和水瓶座還易有衰事。他也提供「一張黃色紙」發大財方法。

小孟老師說，小暑大多在一年的7月7日，也是太陽經過黃經105度的位置，這時天氣會漸漸變熱，因此被稱為小暑；在節氣中，古人將之分為大小暑，代表氣候炎熱的程度，俗語說「小暑大暑，上蒸下煮」，顯示小暑天氣炎熱、大暑天氣酷熱。

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►小暑5禁忌：

1、小暑不宜曝晒：

小暑天氣逐漸炎熱，因此不宜在外曝曬太久，避免紫外線過高影響皮膚組織。

2、忌辛辣與油膩食物：

小暑不宜吃太麻辣的食物，若吃太辣或太油，容易上火導致腸胃不順。

3、室內冷氣不宜開太強：

室內冷氣不宜開太冷，因為室內開太冷，室外太熱，容易溫差變化大導致頭暈發生。

4、忌安門：

小暑天氣悶熱，容易有午後雷雨也易淹水，因此古人在農民曆上特別寫「勿安門」，安門容易有水淹上門。

5、三種人易有衰事：

屬兔的人要當心煞氣過重，不宜出入較陰的地方，也要注意中暑。

雙魚座受到海王星逆行，不宜去海邊或河邊以免衝到水煞。

水瓶座受到土星逆行影響，不宜吃太冰冷食材，以免身體外熱內冷，導致感冒生病。

►小暑開運法：

小暑可以準備一張黃色的紙，在黃紙上剪三個圓圈代表太陽，因為小暑為陽，陽氣旺盛，三個太陽也代表三陽開泰，放到紅包袋裡，再放到皮夾三天再丟掉即可，就能招來強大的財氣。

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