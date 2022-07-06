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落實徧鄉環保　台東成功鎮5部落試辦定點定時資源回收

▲▼為落實環保，台東縣環保局與成功鎮公所共同推出「大家動起來，倒資源回收」活動。（圖／台東縣政府提供，下同）

▲▼為落實環保，台東縣環保局與成功鎮公所共同推出「大家動起來，倒資源回收」活動。（圖／台東縣政府提供，下同）

記者王兆麟 ／台東報導

台東縣環境保護局與成功鎮公所共同推行「大家動起來，倒資源回收」，自5日起至年底，每週二上午8點20分至11點巡迴小馬等5處原鄉部落，採指定項目、定點定時試辦回收。

環保局表示，試辦活動除結合地方特性及原住民母語，設計原民風彩繪資源回收車外，並以原住民母語翻譯「大家動起來，倒資源回收」(Maplong kita misolimet. Oya miliyaway micokaymasan a lakaw)為主題，深化並落實原民部落資源回收工作。

台東縣政府表示，資源回收工作的推動是垃圾處理很重要的一個環節，利用資源有效的回收使用，不僅降低垃圾產生，亦可達到資源循環再利用的目的，落實全體縣民資源回收觀念，讓我們共同為環境永續盡一份力。

▲▼為落實環保，台東縣環保局與成功鎮公所共同推出「大家動起來，倒資源回收」活動。（圖／台東縣政府提供，下同）

自即日起至年底，採採指定項目、定點定時，巡迴成功鎮小馬等5處原鄉部落，試辦資源回收
環保局指出，台東縣與西部其他縣市相較，人口密度低且幅員狹長，在資源回收定點定時回收工作的推動上，考量偏鄉部落居住人口的日常活動習性，此次與成功鎮合作，將於5處原鄉部落活動中心試辦每週二定時定點資源回收，並針對成功鎮原住民部落往年資源回收量較多的項目，如紙容器、寶特瓶、廢塑膠容器、玻璃容器、廢照明光源、乾電池等6類，以便利偏鄉居民處理資源回收物。

「大家動起來，倒資源回收」提供紙容器、寶特瓶、廢塑膠容器、玻璃容器、廢照明光源、乾電池等6類特定回收物品，並將於每週二上午8點20分至11點開始巡迴，回收時間分別為麒麟部落活動中心自8點20分至8點40分、和平部落活動中心自8點50分至9點10分、豐田部落活動中心自9點20分至9點40分、都歷部落活動中心自9點50至10點10分、小馬部落活動中心自10點20分至10點40分。

環保局呼籲鄉親多加利用，同時養成隨手做好垃圾分類，減少廢棄物的產生，為台東美麗的環境永續發展。
 

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