超商買咖啡「杯蓋不見了」　他見1物狂讚：不怕倒！網兩派戰翻

▲原PO於中壢某超商門市，買到封膜飲料！（圖／翻攝7-11全家 各超商新品資訊共享）



網搜小組／劉維榛報導

7月1日起飲料店、便利商店、速食店和超級市場4類連鎖業者在消費者自備飲料杯時，必須給至少5元優惠。不過有男網友驚呼，昨（29）日去超商買咖啡，杯蓋改成封膜了，「太棒了不怕倒！」結果文章曝光後，網友反應兩極化，一派直言確實有利於騎車不怕溢出來，另一派則擔心不環保。

桃園一名男網友在臉書《7-11全家 各超商新品資訊共享》貼出兩張照片，可見飲料杯不見熟悉的杯蓋，改成手搖飲料店「塑膠封膜」取代。

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原PO大讚，接著曝心聲「太棒了，還有品名小貼紙，不怕倒。」最後他也感到好奇「不知道是單店，還是之後全店會改？」

底下網友也大讚，「覺得封膜比較好，因為曾經看過有店員杯蓋掉在地上又放回架上的，但店員看起來不好惹，我沒有制止他，對不起我是俗辣」、「機車族救星」、「封膜好哇，不會溢出來，希望711、麥當勞、星巴克也跟進」、「會不會是配合外送服務，所以才改成這樣子做呢」。

雖然封膜能避免飲料溢出，另一派網友對環保產生疑慮，「封膜就得用吸管，沒有比較好，應該改成可以開口的蓋子，直接就口喝比較方便」、「7-11封膜早就有了，只是不普遍」、「還在測試吧！早上去買沒改，不過以後就要花時間封膜店員會忙死吧」。有內行回應，「只有測試區測試店，通過才會全部普及」。

▼有網友買紅茶，也拿到封膜杯。（圖／翻攝7-11全家 各超商新品資訊共享）