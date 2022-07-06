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台電新處長拜會花蓮縣府　針對環保節能廣設充電站取得共識

▲花蓮縣長徐榛蔚會見台電花蓮區營業處新任處長李淑芬。（圖／花蓮縣政府提供，下同）

花蓮縣長徐榛蔚會見台電花蓮區營業處新任處長李淑芬。（圖／花蓮縣政府提供，下同）

記者王兆麟／花蓮報導

花蓮縣長徐榛蔚今(5)日會見台灣電力公司花蓮區營業處新任處長李淑芬，雙方就電力業務、智慧站牌設施、偏遠地區山路、大型觀光活動、增設充電站展開熱絡交流。縣長徐榛蔚熱烈歡迎李處長赴花蓮就任，縣府推動建設與觀光活動皆需要台電公司提供電力，縣府活動也歡迎台電設攤，共同宣導節電與用電知識，攜手愛護地球。

▲花蓮縣長徐榛蔚會見台電花蓮區營業處新任處長李淑芬。（圖／花蓮縣政府提供，下同）

▲▼雙方就電力業務、智慧站牌設施、偏遠地區山路、大型觀光活動、增設充電站展開熱絡交流。

新任台灣電力公司花蓮區營業處處長李淑芬是花蓮區處第一位新任女性處長，過去在總處推動電費繳費的多元服務管道、電費帳務革新、推廣台灣電力APP，以及客服中心導入AI人工智慧等業務績效。

▲花蓮縣長徐榛蔚會見台電花蓮區營業處新任處長李淑芬。（圖／花蓮縣政府提供，下同）

縣長徐榛蔚表示，花蓮縣政府與台灣電力公司長期保持密切聯繫與合作，推動永續環保政策是國際趨勢，縣府施政緊扣聯合國17項永續發展目標(SDGs)的核心精神，期許往後在環保電動車、充電站以及各項節能措施持續深度溝通，珍惜環境資源，為下一代的環境權努力。

今日與會人員包括縣府觀光處長張志翔、建設處長鄧子榆、行政暨研考處長吳昆儒、花蓮縣環保局副局長饒慶龍、林奇秀經理、彭智麟課長、羅峙淇專員列席與會。

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