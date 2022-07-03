高雄「移動城堡」又出事！新崛江熱褲哥亮刀嗆店家　遭大外割壓制

記者吳奕靖／高雄報導

高雄市新堀江商圈時常出現一名「熱褲哥」，他皮膚黝黑、身材精壯，頂著一頭白髮，一年四季都打著赤膊、穿著一條熱褲，推著疊得比人高的回收物穿梭熙來攘往的街頭，成了新堀江的奇景，還被網友戲稱為「移動城堡」，不過這次「移動城堡」出事了，他拿美工刀威脅人，整個過程都被民眾拍下。

▲新崛江熱褲哥因為亮美工刀被警方壓制 。（圖／民眾提供）

拍攝民眾表示，2日在新興區仁德街，熱褲哥的回收物堆疊在店家騎樓，讓店家非常不高興，請他移開，雙方一言不合就吵了起來，熱褲哥打電話報案，員警抵達之後，熱褲哥竟然無視警察存在，從腰包拿出美工刀要威脅店家。

▲新崛江熱褲哥。（圖／民眾提供）

員警立刻撥掉他的美工刀，同時對他進行「大外割」壓制，強制管束將他帶進派出所。拍攝民眾表示，熱褲哥這兩年來在新崛江已經成了「大麻煩」，不但深夜喝酒咆哮，還推倒民眾的機車，讓附近店家十分困擾；這次拿出美工刀恐嚇店家，讓民眾非常擔心，下一次會不會鬧出人命。

高雄市新興分局表示：店家負責人劉姓男子並不願提出告訴，警方依社會秩序維護法第68條第二款滋擾店家行為，將熱褲哥函請簡易庭裁罰。

之前《東森新媒體ETtoday》記者採訪「熱褲哥」陳明德，他表示，在新堀江撿拾資收物已有將近10年了，在他年幼時，母親就已離世，從小在單親家庭中長大，家裡他排行老三，上有2位姊姊。回憶過往，熱褲哥說，當兵退伍後自己也曾到外縣市工作多年，後因年邁的老父重病，只好返回故土高雄，一肩扛起照顧病父的重任，在父親走後，他就此無牽無掛，開啟了流浪人生，推著一台手推車穿梭大街小巷撿拾資收物。

▲新崛江熱褲哥因為在店家門前擺放雜物，引發衝突 。（圖／民眾提供）

談起工作，熱褲哥說，在新堀江浪跡近10年，商圈裡的店家幾乎都認識他，不過也因為警方取締推車亂擺，被開了10幾張的罰單；當時他語氣略顯憤怒，表示近年來時常遇到警察找麻煩，不只在他的推車上貼通知單告發，還拖走他的推車將近10台，「我都是幫店家收紙箱，也沒有影響別人，而且我的紙箱是回收品，不是垃圾，但警察說這是垃圾，要我負責清掉，有一次我把車暫時放在路旁，只是去上個廁所，回來車子就被拖走了！」