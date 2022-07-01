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原味內衣不要丟！5據點回收可換衛生紙　全台「限定這縣市」

▲▼台南內衣回收換衛生紙。（圖／記者林悅翻攝）

▲台南內衣回收換衛生紙。（圖／記者林悅翻攝）

記者林悅、林冠吟／台南報導

貼身衣物穿了一段時間後會汰換，台南市每月約有30公噸的女性上著內衣被丟棄，但由於內衣不屬於可回收的舊衣，不僅增加垃圾量也相當浪費。為減少浪費，台南市府也推出新政策，即日起女性只要持舊內衣前往5個據點，就可以兌換零錢包或衛生紙等宣導品！

環保局為減少女性內衣浪費問題，推出新政策，只要民眾持3建完整無破損之內衣，前往全市5個據點（遠東百貨台南成功店6樓服務台、愛買台南店1樓服務台、北門區慈安里、白河區竹門里、柳營區重溪里資收站）、3處區里回收兌換，不過區里詳細兌換時間仍依里辦公室公告為準，就可以兌換環保零錢包、衛生紙等宣導品一份，每人每日最多可以換2份。

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▲▼台南內衣回收換衛生紙。（圖／記者林悅翻攝）

▲台南內衣回收換衛生紙。（圖／記者林悅翻攝）

環保局表示，對此他們詢問過回收業者，女性上著內衣回收，不僅可以外銷東南亞或非洲地區，每公斤約可賣150元，如果妥善回收不只加強資源回收外，還可以幫助社福團體提高收入。

環保局長謝世傑表示，不論是舊衣或女性上著內衣，回收前請稍加清潔整理，堪使用衣物類均可回收，舊衣請投入核准設置的舊衣回收箱，也可交由環保局清潔隊回收車回收。

▲▼台南內衣回收換衛生紙。（圖／記者林悅翻攝）

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