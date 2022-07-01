悠遊國旅補助細節曝！住宿最高折1300元　7／4起可查優惠旅宿名單

▲國旅補助參加業者名單7/4起可查詢。（圖／福容大飯店提供）

記者李姿慧／台北報導

交通部砸55億元振興國旅，推出悠遊國旅補助，觀光局今公布細節，住宿優惠限平日入住，最高每房每晚可折扣1300元，每身分證限用一次，先住先贏，旅客7月4日下午2時起可查參加優惠旅宿業，並上傳身分證或健保卡正面圖檔，入住當日由旅宿業者現場折抵金額予旅客。

觀光局表示，配合行政院及國家發展委員會「因應疫情新一波振興作為」，交通部已爭取55億元預算並經行政院核定，觀光局爰於今公布下半年度「悠遊國旅補助方案」，分別提供旅行業、旅宿業及觀光遊樂業相關補助方案，盼為觀光產業注入動能，在歷經疫情高原期後，近期疫情已逐漸緩和，進入與疫情共存模式，盼國人在暑假期間能夠在做好防疫前提下，走出戶外，並活絡內需經濟。

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觀光局表示，悠遊國旅方案在7月15日開始實施，在「團體旅遊補助」部分，旅行業只要組團人數15人以上、行程安排2天1夜以上，例假日不超過1日，且符合至國家風景區管理處、離島地區等12項景點條件中之2項，即可申請每團2萬元補助，如行程安排至國家綠道、16條多元自行車路線等8項加碼條件，每項可額外補助5,000元，每團最多可加碼1萬元。

另外在「個別旅客住宿優惠」部分，個別旅客於平日(週日至週四)入住有參加活動的合法旅宿，一個房間一個晚上最高折抵800元，每一身分證字號限使用一次。另符合入住星級旅館、好客民宿、自行車友善旅宿、取得環保標章或溫泉標章旅宿，或使用優惠旅客本人完整接種3劑疫苗等6項之1，可再加碼折抵500元，最高折抵1,300元。

觀光局已開放旅宿業者線上報名，業者於活動期間內皆可陸續報名，經地方政府審核通過後即具參加資格。個別旅客可於7月4日下午2時起至臺灣旅宿網連結至「悠遊國旅個別旅客住宿優惠活動」專區（網址：https://gostay.tbroc.gov.tw）查詢有參加活動之旅宿業，並上傳身分證或健保卡正面圖檔，於入住當日由旅宿業者現場折抵金額予旅客。

另「觀光遊樂業」部分，本次活動計有19家主題樂園業者參與，自由行旅客則享有各票種門票3折入園優惠，觀光局表示，這次也應用智慧觀光，透過手機就能線上預約訂票，提升遊客入園效率，也減輕業者申請補助行政程序。

為利業者了解相關資訊，觀光局委託旅行公會全聯會及旅館公會全聯會辦理共10場實體說明會及3場線上說明會，讓旅行業及旅宿業者均可參與了解相關資訊。針對民眾部分，觀光局亦在官網設立專區及客服專線，以利民眾洽詢。觀光局也提醒此次悠遊國旅方案總經費為55億元，各項方案經費用罄為止，經費用罄前亦將提早2週公布於官網上。

觀光局表示，悠遊國旅專案內容包含「團體旅遊補助」、「國人住宿優惠」及「觀光遊樂業入園優惠」，實施期間到自7月15日至12月15日，為避免國人集中於假日出遊，觀光局此次針對國人住宿優惠須於週日至週四間住宿，觀光遊樂業也規定平日(週一至週五)入園方享有優惠，而團體旅遊之旅遊期間安排於週一至週四則有額外加碼。