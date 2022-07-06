等到了！鹹甜「巧克力華堡」限時11天回歸　還有巧克力薯條等吃

▲巧克力堡限時11天開吃。（圖／業者提供，下同）

記者蕭筠／台北報導

巧克力控來吃！為迎接國際巧克力日，美國速食連鎖店「漢堡王（Burger King）」終於把掀起搶吃潮的「巧克力華堡」搬出來了，超濃郁巧克力醬結合火烤牛肉、香濃顆粒花生醬，鹹甜滋味可是讓人一口接一口，這次還有夾了雙重8.8盎司火烤牛肉重磅堡以及巧克力薯條等，7月7日至7月17日限時11天開吃。

▲同步搶吃巧克力重磅堡。

漢堡王2020年強勢推出台南限定吃「巧克力華堡」，超獵奇口味掀起不小搶吃潮，累積超高人氣，而今年適逢國際巧克力，這罪惡滋味終於重磅回歸，一共有「巧克力華堡」、「巧克力重磅」2種選擇，通通是選用濃郁巧克力結合火烤牛肉，再搭配香濃顆粒花生醬，而巧克力重磅堡則是能吃到2片、共8.8盎司的火烤牛肉排，超級滿足，加碼還有全新巧克力薯條、巧克力聖代等吃，7月7日至7月17日限時11天開賣。

▲麥當勞最新「微牽絲起司排堡」開吃了 。

另，麥當勞則選擇搶攻起司控的胃，強勢推出超狂「微牽絲起司排漢堡」，首度使用艾登起司（Edam Cheese）製成微牽絲起司排，並以吸睛黑色漢堡包打造「微牽絲起司排雙牛堡」、「微牽絲起司排脆豬堡」2口味選擇，每顆堡裡頭都夾進了整塊炸到酥脆、會牽絲的艾登起司，以及濃郁傑克起司醬、滑順的切達起司片，並分別搭配2片100%純牛肉、炸豬排，打造多層次滋味，7月6日至8月16日限時開吃，同步還有「起司雙牛堡」及「起司豬排堡」2種選擇。

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