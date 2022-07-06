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夜貓子怒吃！麥當勞「深夜食堂」開張了　雞腿、雞塊餐下殺84折起

▲▼麥當勞深夜食堂推2款限定套餐。（圖／業者提供））

▲麥當勞深夜食堂指定套餐下殺84折起。（圖／業者提供，下同）

記者蕭筠／台北報導

夜貓子注意！人氣速食店「麥當勞」的「深夜食堂」快閃開張了，即日起至8月16日期間，每日深夜限定5小時只要使用歡樂送訂餐，不僅有2款限定套餐等吃，且優惠價直接下殺最低84折，把握機會怒吃一波；另，頂呱呱即起連5天也推「5隻原味炸雞腿下殺68折吃」小確幸。

繼午茶食光的百元套餐後，麥當勞「深夜食堂」也快閃登場了，即日起至8月16日連42天每日晚上10點至凌晨3點，只要使用歡樂送訂餐即可享指定套餐優惠最高84折起，一共有2套餐選擇，包括「深夜雞腿套餐（2塊麥脆雞腿+1杯38元冷／熱飲）」及「深夜雞塊套餐（12塊麥克雞塊+1杯38元冷／熱飲）」，這2組套餐可是深夜時段才有賣，且還能享優惠價，提醒門市、外送平台不參與此活動。

▲▼頂呱呱原味炸雞腿。（圖／業者提供）

▲頂呱呱連5天爽吃5支原味炸雞腿下殺68折。

另，頂呱呱也驚喜祭出「馬殺雞」活動，7月6日至7月10日連5天爽吃整整5隻原味炸雞腿下殺68折，並加碼推「3大銅板加價」優惠，只要購買原味雞腿組即可享49元加購呱呱包、大杯紅茶雪泥、2杯35元指定飲品，提醒優惠雞腿組每人限購2份、加價購每人限購10組，每日、每店限量開賣，售完為止。

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