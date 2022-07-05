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迷你形狀太Q！超商悄上架「烤貝比馬鈴薯」　只有800門市買得到

▲▼全家販售貝比馬鈴薯。（圖／記者蕭筠攝）

▲超商烤馬鈴薯推出超可愛貝比大小。（圖／記者蕭筠攝，下同）

記者蕭筠／台北報導

來到超商除了可以任選各種零食、鮮食、生活用品等，還能吃烤香腸、烤地瓜等美食，便利又好吃。而近日就有消費者發現超商販售的「烤馬鈴薯」竟然悄悄換新，推出超可愛大小「貝比馬鈴薯」，吸引一票網友直呼「哪裡有，好想吃！」掀起不小討論。

▲▼全家販售貝比馬鈴薯。（圖／記者蕭筠攝）

▲▼貝比馬鈴薯同樣選用澳洲進口馬鈴薯。

▲▼全家販售貝比馬鈴薯。（圖／記者蕭筠攝）

全家2019年首度開賣熱騰騰的「烤馬鈴薯」，選用澳洲進口馬鈴薯製成，口感綿密鬆軟，不過近日有民眾發現，原先的烤馬鈴薯近日悄悄換新改成「貝比馬鈴薯」，超可愛的迷你大小超級吸睛，吃過的人也大讚「真的很好吃」、「真的好吃+1」、「小貴但很好吃」、「蠻好吃的只是價錢有點小貴」；也有不少人敲碗詢問哪些門市才買得到。

對此，業者表示，其門市販售烤馬鈴薯通通是採用澳洲進口馬鈴薯，更換品項原因為因氣候變遷因素，不過採收品種、調理方式與過去相同，同樣是當日現烤，口感鬆軟香綿，於全台指定800間門市販售，民眾可於官網選定想查詢店鋪後，於商品欄勾選烤馬鈴薯，即可迅速查到。

▲▼7-11最新5款韓式料理。（圖／7-11提供）

▲▼7-11搶吃最新韓式料理。（圖／業者提供）

▲▼7-11最新5款韓式料理。（圖／7-11提供）

另，7-11即日起也開賣全新韓式美食，首推正宗韓式飯捲，有「泡菜燒肉」、「雪蟹蟹膏」2經典口味，大口咬下可是會爆出滿滿內餡，而「韓式燒肉拌飯」則嚴選進口拌飯醬結合進口芝麻油，香氣十足，再搭配五花肉、泡菜及黃豆芽，口感酸甜不膩口。

再來的「起司辣炒年糕」，以特製韓式辣醬搭配年糕、魚板，再加入切達摩佐雙起司，每一口都是超濃奶香及起司拔絲口感；「韓式什錦冬粉」使用了韓國直輸辣炒醬及芝麻油，拌入蔬菜及正宗韓式冬粉，口感甜中帶辣，加碼還有超下飯的「韓國紅雪蟹蟹膏55%」也限量回歸，即日起就能衝門市搶吃一波。

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