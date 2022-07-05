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爽嗑整塊炸起司！麥當勞「微牽絲起司排堡」來了　加碼抽免費滿福堡

▲▼麥當勞全新「微牽絲起司排雙牛/脆豬堡」 。（圖／業者提供）

▲最新「微牽絲起司排系列漢堡」來了 。（圖／業者提供，下同）

記者蕭筠／台北報導

又有新堡可以吃了！人氣速食品牌「麥當勞」推出全新「微牽絲起司排系列」漢堡，首度放入整塊起司酥炸成排，搭配濃郁醬料、起司片還有罪惡牛肉、炸豬排，打造超濃起司的風味口感，大口咬下滿足到不行，明（6）日起限時42天搶吃；另，「早餐滿福系列」也限時推出2款御守包裝，並祭出拍新包裝抽「30份豬肉滿福堡加蛋」優惠券，好康不能放過。

▲▼麥當勞全新「微牽絲起司排雙牛/脆豬堡」 。（圖／業者提供）

▲首度使用整塊艾登起司酥炸成排 。

起司控快衝！麥當勞最新「微牽絲起司排漢堡」來了，首度使用艾登起司（Edam Cheese）製成微牽絲起司排，並以吸睛黑色漢堡包打造「微牽絲起司排雙牛堡」、「微牽絲起司排脆豬堡」2口味選擇，每顆堡裡頭都夾進了整塊炸到酥脆、會牽絲的艾登起司，以及濃郁傑克起司醬、滑順的切達起司片，並分別搭配2片100%純牛肉、炸豬排，打造多層次滋味，月6日至8月16日限時開吃。

▲▼麥當勞「早餐滿福系列」化身限定「御守」 。（圖／業者提供）

▲「早餐滿福系列」化身限定2款可愛御守 。

另，現正值大學入學首屆分科測驗、社會新鮮人面試旺季，麥當勞也針對「早餐滿福系列」特意打造期間限定「有堡必勝」、「永堡平安」2款御守包裝，7月6日至8月30日限定販售，7月31日前更祭出拍攝早餐滿福系列御守新包裝照片，公開上傳至IG個人動態貼文牆或限時動態，並Tag台灣麥當勞官方IG帳號，將抽出30位幸運兒每人可獲得「豬肉滿福堡加蛋電子即享券30份」，有拍有機會，7月5日晚上8點公佈中獎名單。

▲▼必勝客推「新加坡辣醬唐揚雞」。（圖／業者提供）

▲必勝客推限量新加坡辣醬唐揚雞。

另，比薩店「必勝客」近日則開賣夏季限定「新加坡辣醬唐揚雞」，特意選用新鮮番茄、辣椒、大蒜等多種辛香料調製成「辣椒螃蟹風味醬」後，再結合美乃滋，重現辣椒螃蟹酸甜中又帶點鹹香的罪惡美味，接著淋在鮮嫩多汁的唐揚雞上，大口咬下簡直滿足到不行，即日起於全台門市、官網限量搶吃。

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