林智堅幕僚嗆高虹安不了解預算編列時程序　民眾黨斥抹黑

▲台灣民眾黨立委高虹安。（圖／記者屠惠剛攝）



政治中心／綜合報導

針對不具名新竹市長林智堅幕僚扭曲本黨今日記者會內容，指控高虹安立委不了解地方政府預算編列時程序，以及棒球場場地只辦演唱會等說詞，民眾黨嚴正澄清，直指林智堅勿縱容幕僚以不具名方式惡意扭曲攻擊，進行政治操作遂行政治目的，盼林市長離開新竹市前，仍須以新竹市民福祉為重。

民眾黨新竹市黨部指出，高虹安委員於記者會發言內容，並未如該位幕僚所指稱之「預算編列」及「棒球場演唱會」之內容，前者為李國璋議員發言，後者為蔡文盛候選人發言。

針對幕僚指控「不了解地方政府預算編列時程序，以錯誤資訊誤導民眾」，亦為不實指控，民眾黨新竹市黨部說，事實是，目前市府各局處預算雖暫時籌編完成，但仍須經過多次府內總預算檢討會議，各局處間之預算如何截長補短？或單項建設預算金額過於龐大，是否需分次編列？又或者某建設案須設定多少爭取中央補助比例等，皆須由正副市長做出調整裁決，最終在年底議會定期會開議前送進議會，並在大會與相關委員會審議下年度總預算，甚至需進行朝野預算刪減或協商攻防等冗長程序，市長與副市長屆時已經雙雙請辭，試問到時候總預算由甫上任的代理市長決定總預算支用細節嗎？

民眾黨新竹市黨部，針對該幕僚指控高虹安委員於記者會說「新棒球場「只」拿來辦演唱會」，更是惡意扭曲。本黨蔡文盛候選人引用6月22日媒體報導，竹市府教育處長賴榮光的說法，「在新竹球場重新開幕戰之前，將進行壓力測試，討論將辦理演唱會或採安排球隊暖身賽方式進行，尚未定案。」蔡文盛候選人之發言並非指棒球場「只」拿來辦演唱會，況且舉凡國內外棒球場舉辦演唱會通常是在整個賽季結束後，要整理場地之前的空檔時間來辦理演唱會，結束後即重新整理草皮，沒聽過新球場在即將進行開幕球賽前在辦演唱會進行所謂的「壓力測試」。

以上所述內容，皆備有記者會影片可供媒體朋友查證。林智堅該位幕僚不願具名，卻惡意扭曲本黨記者會發言，本黨深感遺憾，也呼籲林智堅市長勿縱容幕僚以不具名方式惡意扭曲攻擊，進行政治操作遂行政治目的，盼林市長離開新竹市前，仍須以新竹市民福祉為重。