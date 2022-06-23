　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

林智堅幕僚嗆高虹安不了解預算編列時程序　民眾黨斥抹黑

▲▼台灣民眾黨立院黨團召開「大新竹警察紀律問題頻傳，護警察專業杜絕關說請託」記者會 高虹安 李國 璋 陳立基。（圖／記者屠惠剛攝

▲台灣民眾黨立委高虹安。（圖／記者屠惠剛攝）

政治中心／綜合報導

針對不具名新竹市長林智堅幕僚扭曲本黨今日記者會內容，指控高虹安立委不了解地方政府預算編列時程序，以及棒球場場地只辦演唱會等說詞，民眾黨嚴正澄清，直指林智堅勿縱容幕僚以不具名方式惡意扭曲攻擊，進行政治操作遂行政治目的，盼林市長離開新竹市前，仍須以新竹市民福祉為重。

民眾黨新竹市黨部指出，高虹安委員於記者會發言內容，並未如該位幕僚所指稱之「預算編列」及「棒球場演唱會」之內容，前者為李國璋議員發言，後者為蔡文盛候選人發言。

針對幕僚指控「不了解地方政府預算編列時程序，以錯誤資訊誤導民眾」，亦為不實指控，民眾黨新竹市黨部說，事實是，目前市府各局處預算雖暫時籌編完成，但仍須經過多次府內總預算檢討會議，各局處間之預算如何截長補短？或單項建設預算金額過於龐大，是否需分次編列？又或者某建設案須設定多少爭取中央補助比例等，皆須由正副市長做出調整裁決，最終在年底議會定期會開議前送進議會，並在大會與相關委員會審議下年度總預算，甚至需進行朝野預算刪減或協商攻防等冗長程序，市長與副市長屆時已經雙雙請辭，試問到時候總預算由甫上任的代理市長決定總預算支用細節嗎？

民眾黨新竹市黨部，針對該幕僚指控高虹安委員於記者會說「新棒球場「只」拿來辦演唱會」，更是惡意扭曲。本黨蔡文盛候選人引用6月22日媒體報導，竹市府教育處長賴榮光的說法，「在新竹球場重新開幕戰之前，將進行壓力測試，討論將辦理演唱會或採安排球隊暖身賽方式進行，尚未定案。」蔡文盛候選人之發言並非指棒球場「只」拿來辦演唱會，況且舉凡國內外棒球場舉辦演唱會通常是在整個賽季結束後，要整理場地之前的空檔時間來辦理演唱會，結束後即重新整理草皮，沒聽過新球場在即將進行開幕球賽前在辦演唱會進行所謂的「壓力測試」。

以上所述內容，皆備有記者會影片可供媒體朋友查證。林智堅該位幕僚不願具名，卻惡意扭曲本黨記者會發言，本黨深感遺憾，也呼籲林智堅市長勿縱容幕僚以不具名方式惡意扭曲攻擊，進行政治操作遂行政治目的，盼林市長離開新竹市前，仍須以新竹市民福祉為重。

►主子們快下手！讓毛孩更健康有妙方

ET快訊
醫示警了！睡不好是「5個壞習慣」害的
青青沉寂半年更新IG了！近況曝光　萬網朝聖
「八星連珠」罕見畫面曝！研究員拍下奇景　網感動：竟活著看到
開店近17年首次開出頭獎6.1億　業者曝買法
館長心寒被陳明文欺騙！臉書公開全過程　「民進黨是這樣對付我」
周杰倫演唱會停擺2年　無預警洩最新進度
王維中好投賽後傳出壞消息　葉總連講2次：非常憂心
爆乳英文老師穿「超小比基尼」攔車！推特被追爆　她無奈回應了

分享給朋友：

追蹤我們：

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

林智堅幕僚嗆高虹安不了解預算編列時程序　民眾黨斥抹黑

快訊／彭文正、林環牆稱論文案有新進展　蔡英文律師反擊：顯非事實

葉毓蘭喊「只有恩恩的命是命？」　要指揮中心注意這件事

捐贈「柱仙」紀念物　郭國文：盼國史館作為歷史典藏

快訊／為館長槍擊案槓上！　黃國昌邀陳明文上節目正面對決

陳世軒為恩恩案槓上卓冠廷　「音檔遲遲不給恩恩爸！」

快訊／提告黃國昌館長氣炸　陳明文批抹黑：捍衛個人名譽

藍綠合攻柯市府重發敬老金　黃瀞瑩：完善的政策比單純發錢更重要

蔡英文視察新竹道路工程　沈慧虹貼身負責簡報進度規劃

民安8號演習「桃園煉油廠遭空襲」　蔡英文：讓台灣更有應變能力

熱褲妹搭小黃付不出220　狂call男網友撒嬌沒人理

露營夜晚遇「不速貓客」　毛手狂撥強行破帳闖入！

熱褲妹稱懷孕打悲情牌　刺捕夢網卻成家屬惡夢

楊繡惠怒撇緋聞：當我發電機？　氣到喊嫁白雲「我會吸乾你XD」

客家精神！自救磨平拖鞋　砂輪機手工割紋路笑翻網

具俊曄首公開娶大S甜蜜合照！　無名指刺婚戒：世上最幸福

15歲童星遭13同學霸凌輕生！　媽控老師說謊：根本不想解決

農民擋馬路曝曬花生！　遭人私刑踢亂、推水溝

用原子筆畫主管上班臉龐　絕美線條讓她收到笑開懷

爸聽女兒外面欠38萬被追討　怒瞪5秒！聽是學貸秒鬆口氣

林智堅幕僚嗆高虹安不了解預算編列時程序　民眾黨斥抹黑

快訊／彭文正、林環牆稱論文案有新進展　蔡英文律師反擊：顯非事實

葉毓蘭喊「只有恩恩的命是命？」　要指揮中心注意這件事

捐贈「柱仙」紀念物　郭國文：盼國史館作為歷史典藏

快訊／為館長槍擊案槓上！　黃國昌邀陳明文上節目正面對決

陳世軒為恩恩案槓上卓冠廷　「音檔遲遲不給恩恩爸！」

快訊／提告黃國昌館長氣炸　陳明文批抹黑：捍衛個人名譽

藍綠合攻柯市府重發敬老金　黃瀞瑩：完善的政策比單純發錢更重要

蔡英文視察新竹道路工程　沈慧虹貼身負責簡報進度規劃

民安8號演習「桃園煉油廠遭空襲」　蔡英文：讓台灣更有應變能力

「勇士3少」確定參戰夏聯！　柯爾：盼懷斯曼強化防守

皮膚科醫師曝「致痘食物排行榜」！Top 1竟是印象中的健康食物

媲美柴油車！Volvo氫燃料卡車有望問世　加氣15分鐘能跑1000公里

外送員「幫殺蟑螂」爽賺300小費！下秒腿軟驚揭：另一件事更可怕

30名人妻組「不倫互助隊」掩護！丈夫回家品嘗：味道是一樣的

魏如萱攜手2三金得主開唱！　公開戀愛「私密約會地點」　

美股開高　3大指數齊漲

陳堅恩勸架吞T？G4遭禁賽　林冠綸套用許總的話：看不懂尺度

金融業對俄曝險減少到1230億　4個月蒸發755億！

容易吸引渣男的6種面相　眼睛大容易被鎖定

臉書曝光！F級女模「狂搖猛騎」49秒影片瘋傳　網友看到手機沒電

政治熱門新聞

快訊／陳家欽申請提早退休6月30日生效　「一理由」蘇貞昌難拒絕

恩恩案侯友宜喊扛責！　藍議員轟侯市府荒腔走板：2局長一定要下台

快訊／恩恩案沒人接電話？　衛生局4爭議一次說清楚

趙少康社團嗆「越演越不像話」　恩恩爸：不信台灣有這麼多人沒人性

恩恩爸嗆他「打迷糊仗」！　侯友宜親回了

快訊／提告黃國昌館長氣炸　陳明文回應了

傳下周徵召陳時中選北市？民進黨回應了

她嗆蔡英文：最沒資格談正面回應人民需求是妳

恩恩爸批侯友宜「打迷糊仗」：我還沒告你

恩恩案　侯友宜：曾失去怎能不感同身受

土耳其改國名不叫「火雞」了　外交部網站全面更新「Türkiye」

黃國昌被告！為館長槍擊槓綠委　今收傳票火大了

Novavax將抵台　北市主張65歲↑先接種

恩恩爸揭新北消防局「鬼扯」行徑

更多熱門

相關新聞

頻槓高虹安邊緣化林耕仁？　沈慧虹嗆：只是說出鄉親看法

頻槓高虹安邊緣化林耕仁？　沈慧虹嗆：只是說出鄉親看法

新竹市副市長沈慧虹今（22日）正式被民進黨徵召為新竹市長參選人，她近來頻頻槓上民眾黨立委高虹安，批評她「一直對新竹市說三道四」、「高虹安是觀光客」等語，引發政壇關注。沈慧虹今天下午受訪表示，應該檢驗候選人是否真心為新竹奉獻，她只是說出鄉親的看法。

選桃園放棄「大新竹合併」？　林智堅：未來任何崗位持續推動

選桃園放棄「大新竹合併」？　林智堅：未來任何崗位持續推動

林智堅自稱中年市長　曝選桃園「太太有一點小小不高興」

林智堅自稱中年市長　曝選桃園「太太有一點小小不高興」

快訊／民眾黨不缺席！　宜蘭縣長推陳琬惠、林冠年選竹北市長

快訊／民眾黨不缺席！　宜蘭縣長推陳琬惠、林冠年選竹北市長

快訊／蔡英文徵召林智堅、蔡適應　「城市進步一天都不能停下腳步」

快訊／蔡英文徵召林智堅、蔡適應　「城市進步一天都不能停下腳步」

關鍵字：

民眾黨新竹市高虹安林智堅

讀者迴響

熱門新聞

一張表看21家壽險公司「哪幾家瀕臨懸崖破產」

即／吃早餐慘丟命！台中男第二市場活活遭打死

熱褲妹稱月入千萬　只拿10萬求交保

「這蟲蟲」在你臉上瘋狂做愛生小孩　洗臉也沒用

手搖飲連3天「珍奶免費喝」！

大S、具俊曄家宴曝光！黑人范范見證

「睡同床卻沒撲過來」直男回5字！妹子：好痛心

30歲樂團女主唱車禍身亡！

男大生住宿「共用飛機杯」！結果全得菜花

台南美術館遭宗教團進攻！要求撤除「殭屍展」

沒開冷氣電費破萬！網抓「隱藏吃電怪物」：很多人不知道

宗教團體盼停止殭屍展　美術館回應了！

恩恩爸遭質疑不直衝急診室　成大教授反擊

即／首例打第4劑後猝死　檢解剖查死因

機工長家屬放棄急救　同袍列隊送行：回家了

更多

最夯影音

更多
熱褲妹搭小黃付不出220　狂call男網友撒嬌沒人理

熱褲妹搭小黃付不出220　狂call男網友撒嬌沒人理
露營夜晚遇「不速貓客」　毛手狂撥強行破帳闖入！

露營夜晚遇「不速貓客」　毛手狂撥強行破帳闖入！

熱褲妹稱懷孕打悲情牌　刺捕夢網卻成家屬惡夢

熱褲妹稱懷孕打悲情牌　刺捕夢網卻成家屬惡夢

楊繡惠怒撇緋聞：當我發電機？　氣到喊嫁白雲「我會吸乾你XD」

楊繡惠怒撇緋聞：當我發電機？　氣到喊嫁白雲「我會吸乾你XD」

客家精神！自救磨平拖鞋　砂輪機手工割紋路笑翻網

客家精神！自救磨平拖鞋　砂輪機手工割紋路笑翻網

熱門快報

《料理之王3》火熱上映中！

《料理之王3》火熱上映中！

6/3起每周五、六晚間九點，《料理之王3》料戰再起、美味升級！

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿供不應求?!何處可買房

全台房巿供不應求?!何處可買房

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

【618】毛毛商城年中慶

【618】毛毛商城年中慶

今夏最6特賣！品牌飼料6折起，罐頭零食多入組666元，滿額再送166元購物金，立即逛！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面