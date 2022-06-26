柯建銘拜託鄉親動員扶正沈慧虹　「不管對手是誰都難望其項背」

▲新竹市公道三新闢道路通車。（圖／柯建銘辦公室提供）



記者林銘翰／台北報導

新竹市公道三新闢道路日前通車，新竹市長林智堅指出，短短500公尺，新竹人等待了30年，民進黨立法院黨團總召柯建銘表示，人生處處是公道三，可以逆轉勝，這就是新竹市副市長沈慧虹的精神，雖然宣布參選的起步較晚，但是未來不管競爭對手是誰，絕對難以望其項背。

柯建銘26日凌晨在臉書發文提及，新竹人等了30年的公道三，在昨天上午10時終於通車，這是歷史時刻的見證，短短500公尺的公道三，歷經5位新竹市長，最後在林智堅及沈慧虹所率領的市府團隊下完成。

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柯建銘說明，​2014年12月24日，林智堅從公路總局找來具有交通專業的沈慧虹出任交通處長，第一個任務就是公道三，沈慧虹專業的規劃、該修法的修法、該要經費的要經費，雖然過程有無數的挫折、抗爭及受辱，加上有心人士從中作梗，但是都被沈慧虹的溫柔、堅定、專業、耐心克服。

柯建銘說，持平而論在林智堅主政前，「公道三」已是停滯工程的代名詞，甚至是代表沒有希望及不可能的負面名詞，但今天卻逆轉為「化不可能為可能」的正面意涵，這就是沈慧虹的精神。

柯建銘認為，沈慧虹雖然宣布參選的起步較晚，但是近8年來以她的專業、認真、熱情、溫柔又堅定的在地服務精神，新竹市未來發展的藍圖及願景，對她來講已經內化成一種不可動搖的使命感，後續爆發力渾然天成，絕對銳不可擋。未來不管競爭對手是誰，絕對難以望其項背。​

柯建銘指出，昨天上午沈慧虹主持公道三通車後，下午2時又舉辦「17公里海岸線跨竹苗親子單車挑戰賽」，新竹市17公里自行車道銜接苗栗，也在今年串連成功，必須歸功於林智堅及沈慧虹的努力。

柯建銘還說，沈慧虹前天在他的國會辦公室，向行政院秘書長李孟諺持續爭取新竹輕軌捷運、新竹大車站計畫及台大新竹醫院湳雅院區擴建案，這3項都是百億級重大建設，讓新竹市邁向國際城市。

柯建銘呼籲，為了台灣這塊土地，為了所有人的下一代，在未來這100多天的日子，大家共同做林智堅及沈慧虹的最大後盾，讓新竹經驗價值移植桃園，拜託大家動員認識的桃園朋友支持林智堅。

柯建銘也說，希望大家在新竹共同推動「扶正」沈慧虹運動，共創桃竹共榮圈，旗正飄飄，戰鼓響起，「我們一起捲袖、綁腿吧！切莫猶豫！老柯拜託！」

▼新竹市副市長沈慧虹。（圖／柯建銘辦公室提供）

