首位韓裔數學家獲頒菲爾茲獎　許埈珥靠「里德猜想」威震數學界

▲韓裔數學家許埈珥獲頒菲爾茲獎。（圖／達志影像／newscom）

記者羅翊宬／編譯

出身自南韓的美籍韓裔數學家許埈珥（허준이，June Huh）今（5）日獲頒菲爾茲獎（Fields Medal），是韓國人或韓裔人士中首位獲得菲爾茲獎的數學家，他兩歲跟著父母從美國加州返回南韓後，便在南韓待到碩士畢業，之後又到美國密西根大學攻讀博士學位。

根據《韓聯社》，現年39歲的許埈珥趕在獲獎資格的最後一年獲頒普立茲獎，同時成為首位以韓國人或韓裔人士身份獲頒普立茲獎的數學家，他在美國加州出生，2歲時跟著父親許明會（高麗大學統計學系榮譽教授）、母親李仁映（首爾大學俄語文學系榮譽教授）返回南韓定居，之後從國小至研究所都在南韓當地就讀。

許埈珥2007年拿下首爾大學數理科學部、物理天文學部雙學士，2009年拿下首爾大學數理科學部碩士學位，2014年拿下美國密西根大學博士學位。

許埈珥遠赴美國攻讀博士學位後，透過長年積累的數學實力，從34歲起與其他數學家一起證明「羅塔猜想」（Rota’s conjecture）長期存在的問題，同時證明了長年未解的數學難題「里德猜想」（Read’s conjecture），因此站在數學界的巔峰。

據悉，菲爾茲獎正式名稱為國際傑出數學發現獎，有數學界的諾貝爾獎之稱，每4年評選2至4名有卓越貢獻、且年齡不超過40歲的數學家，是一個在國際數學聯盟的國際數學家大會上頒發的獎項，該獎以加拿大數學家約翰·查爾斯·菲爾茲（John Charles Fields）命名。

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