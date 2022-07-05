南韓發表10年新能源政策　2030年核電占比超過三成

▲尹錫悅6月22日前往慶尚南道昌原市斗山能源生產廠視察。（圖／達志影像）

記者羅翊宬／編譯

南韓政府今（5）日在國務會議上審議、通過「新政府能源政策方向」，一改前朝文在寅政府反核電的態度，決定在基於安全的前提下，至2030年以前將核電所占發電比率提高至30%，同時將化石燃料進口依賴度降低至60%以下。

根據《韓聯社》，南韓產業通商資源部表示，政府5日聯合跨相關部門，在國務會議上審議通過「新政府能源政策方向」，一反過去能源轉換（脫核電）策略方針、第3次能源基本計劃等文在寅政府過去所推出的階段性縮減核電政策，藉由提高核電使用率，取代文在寅政府時期的能源政策。

去年南韓核電占所有發電方式比重為27.4%，南韓尹錫悅政府計畫，將在安全的前提下，重啟新韓蔚3、4號核電機組建設，同時推動舊有機組持續延役，目標為2030年以前核電占所有發電比率超過30%以上。

至於高放射性核廢料，南韓政府將會制定相關的特別法來規範如何處置，同時在國務總理轄下成立專門組織，將核廢料處理業務委託給該組織處置，並擬定管理方案。

南韓政府表示，若能完整履行新能源政策方向，則化石燃料進口依賴度勢必會降低，預計將會從去年的81.8%降低至2030年的60%，2030年的化石燃料進口量也將會比去年減少4000萬油當量（TOE）。

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