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雙颱環伺　台南做工行善團持續冒雨為弱勢修築安全的家

▲台南市勞工局「做工行善團」，不畏雨勢兵分三路，分別前往玉井區一戶及安南區兩戶進行修繕施工。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲台南市勞工局「做工行善團」，不畏雨勢兵分三路，分別前往玉井區一戶及安南區兩戶進行修繕施工。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

打造「希望家園」是黃偉哲市長施政理念，台南市勞工局「做工行善團」，長期用最實際方式替弱勢服務，讓弱勢家庭擁有溫馨安全的家，近日芙蓉及艾利颱風南北環伺，台灣受低壓帶影響天氣極不穩定，常出現大雨，3日修繕志工團隊不畏雨勢兵分三路，分別前往玉井區一戶及安南區兩戶進行修繕施工。

▲台南市勞工局「做工行善團」，不畏雨勢兵分三路，分別前往玉井區一戶及安南區兩戶進行修繕施工。（圖／記者林悅翻攝，下同）▲台南市勞工局「做工行善團」，不畏雨勢兵分三路，分別前往玉井區一戶及安南區兩戶進行修繕施工。（圖／記者林悅翻攝，下同）▲台南市勞工局「做工行善團」，不畏雨勢兵分三路，分別前往玉井區一戶及安南區兩戶進行修繕施工。（圖／記者林悅翻攝，下同）▲台南市勞工局「做工行善團」，不畏雨勢兵分三路，分別前往玉井區一戶及安南區兩戶進行修繕施工。（圖／記者林悅翻攝，下同）

玉井區的陳姓案主因經濟狀況不佳，無力自行修繕破損又漏雨嚴重的房屋。「做工行善團」前已陸續由鋁製品、泥水、電氣、金屬、木工等工會志工，協助汰換鋁門窗、拆除坍塌之木製天花板、更換客廳與臥室之電線燈具施工、進行C型鋼骨及屋頂角木板材補強、屋頂紅瓦拆除更換整修、臥室天花板輕鋼架施工；本日由油漆志工接手，協助案家將牆壁進行油漆粉刷美化施工，完成做工行善團第185戶修繕案。每次志工前往修繕，住在當地的大台南總工會溫金輝理事都提供午餐及芒果冰給志工夥伴打氣消暑。

▲台南市勞工局「做工行善團」，不畏雨勢兵分三路，分別前往玉井區一戶及安南區兩戶進行修繕施工。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲台南市勞工局「做工行善團」，不畏雨勢兵分三路，分別前往玉井區一戶及安南區兩戶進行修繕施工。（圖／記者林悅翻攝，下同）▲台南市勞工局「做工行善團」，不畏雨勢兵分三路，分別前往玉井區一戶及安南區兩戶進行修繕施工。（圖／記者林悅翻攝，下同）▲台南市勞工局「做工行善團」，不畏雨勢兵分三路，分別前往玉井區一戶及安南區兩戶進行修繕施工。（圖／記者林悅翻攝，下同）▲台南市勞工局「做工行善團」，不畏雨勢兵分三路，分別前往玉井區一戶及安南區兩戶進行修繕施工。（圖／記者林悅翻攝，下同）

位於安南區有一戶弱勢家庭，方姓姊弟兩人相依為命，靠微薄的身障津貼度日，家中屋頂有漏水情形，臥室及浴室門已損壞，電線亦老舊未更換恐有電線走火之虞，但姊弟倆經濟困窘無法自行修繕，「做工行善團」的金屬、泥水、電氣工會志工於6月下旬開始替案家屋頂鐵厝進行補修、清除地板損壞磁磚及地板防水處理施工、清理化糞池前置作業，今日電氣志工進行配置電線、安裝電燈及衛浴設備。另一戶同樣位於安南區的吳姓案主弱勢戶，單親撫養目前就讀國中的兒子，具有低收入戶資格。家中天花板老舊腐爛，隨時都有可能坍塌，也有漏水問題，但案主打零工維生，經濟收入微薄且不穩定，實在無力自行翻修住宅，「做工行善團」電氣志工於今日先進行斷電等作業，以便後續修繕施工。

▲台南市勞工局「做工行善團」，不畏雨勢兵分三路，分別前往玉井區一戶及安南區兩戶進行修繕施工。（圖／記者林悅翻攝，下同）▲台南市勞工局「做工行善團」，不畏雨勢兵分三路，分別前往玉井區一戶及安南區兩戶進行修繕施工。（圖／記者林悅翻攝，下同）

王鑫基局長表示，感謝「做工行善團」修繕志工們為弱勢盡心盡力付出，不管是頂著酷熱豔陽或冒著滂沱大雨，都要完成修繕任務，讓弱勢家庭有個安心居住的環境。也要感謝木工志工平常除了修繕以外，更經常擔任載送二手家具的愛心大使，7/1將近日獲捐贈的兒童床上下鋪、流理臺等家具載回至官田二手家具倉庫，待來日修繕再轉贈給有需要之弱勢案家，讓愛傳遞到社會角落。

▲台南市勞工局「做工行善團」，不畏雨勢兵分三路，分別前往玉井區一戶及安南區兩戶進行修繕施工。（圖／記者林悅翻攝，下同）▲台南市勞工局「做工行善團」，不畏雨勢兵分三路，分別前往玉井區一戶及安南區兩戶進行修繕施工。（圖／記者林悅翻攝，下同）▲台南市勞工局「做工行善團」，不畏雨勢兵分三路，分別前往玉井區一戶及安南區兩戶進行修繕施工。（圖／記者林悅翻攝，下同）

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