砸破一塊30公分磁磚　小叔夫妻告大嫂！官司2年半才打完

記者黃翊婷／綜合報導

屏東一戶人家因為長期妯娌不合，後來又為了一塊長寬各為30公分的磁磚毀損，小叔一家憤而對趙姓大嫂提告；大嫂一審被判拘役5日，可易科罰金5000元，但她不服提出上訴，雙方官司打了2年半才終於打出結果。最終，高雄高分院裁定駁回大嫂的上訴，全案確定。

▲蔡女不滿大嫂打破磁磚，決定提告。（示意圖／取自免費圖庫Pixabay，與本案無關）

判決書中指出，趙女（大嫂）與蔡女是妯娌，2人平時相處不睦，2019年11月25日雙方在屋外發生口角，趙女一時氣憤，以右手拿著的矮凳敲擊蔡女家的磁磚，導致一塊長寬各為30公分的磁磚毀損，事後被小叔一家告上法庭。

趙女辯稱，她的確曾拿板凳敲擊小叔家外面的磁磚，但那裡本來就有高低差，還有石頭，她順勢蹲下去，姿勢大太才會不小心弄破，並不是故意的，「磁磚破損後我還有將分裂的破片撿靠近一點，如果我要把磁磚弄壞，何必如此？那塊磁磚太久了，已經與地面脫離，打下去就破了。」

蔡女則表示，事發當天是大嫂先誣賴她拿石頭砸高麗菜，雙方發生爭吵，她進屋拿手機錄影，走出來就看到大嫂拿著矮凳走過來，因為害怕被打便一直後退，「我們家旁邊與鄰地有一個高度差，她跨不上來，打不到我，她就很大力拿矮凳敲擊磁磚洩憤，磁磚因此當場裂掉，期間她沒有蹲下來，都是站著的。」

屏東地院一審勘驗錄影檔案，確認趙女的確沒有蹲下過，也沒有姿勢不穩、搖晃等情形，一直都是右手拿著板凳的站立姿態，與蔡女的證詞相符，於是依毀損他人物品罪判處趙女拘役5日，得易科罰金5000元。

然而，事情到此還沒結束，趙女不滿被判有罪，提出上訴並主張自己是無罪的。二審來到高雄高分院，合議庭認為，一審判決認事用法及量刑均無不當，應予維持，最終裁定駁回上訴，全案確定，這場耗費了2年半的官司，才終於落幕。