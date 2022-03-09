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社會 社會焦點 保障人權

人夫「喜歡跟妳過夜」示愛女友人　正宮怒討55萬慘輸

記者黃翊婷／綜合報導

已經結婚9年多的林姓女子2020年間意外發現莊姓丈夫與謝姓女子關係曖昧，還曾在遊戲中傳送「我比較喜歡跟妳過夜」、「妳現在的樣子是我理想的妻子」等訊息，加上婆婆留字條證實兩人的確有關係，一氣之下提告求償55萬元。然而，高雄高分院合議庭調查後發現，林女出示的證據都不足以證實莊、謝兩人有婚外情，最終裁定駁回上訴，全案確定。

▲性愛。（示意圖／取自免費圖庫Pexels）

▲林女發現丈夫傳送「喜歡跟妳過夜」等訊息給謝女。（示意圖／取自免費圖庫Pexels，與本文當事人無關）

林女在判決書中主張，和丈夫是在2013年間結婚，謝女明明知道這件事，仍與丈夫有不正當來往，2020年2月間相識之後，一天之內就能通話6次，5個月內通話多達56次，最長的一次聊了100多分鐘，他們還在2020年7月一起去八里玩，並在臉書打卡、分享背影照片。

林女聲稱，丈夫怕婚外情露餡，竟透過婆婆匯錢給謝女，這點婆婆有留下紙條證實；另外，丈夫與謝女在遊戲中曾傳送「我比較喜歡跟妳過夜，休息時間感覺過得好快」、「妳現在的樣子是我理想的妻子」、「妳是第二個可以叫我XX（莊男的名字）的人」等曖昧訊息，種種行為皆侵害她的配偶權，且情節重大，忍無可忍才決定提告求償55萬元。

對此，莊男辯稱，他長期在監獄服刑，不清楚妻子是怎麼和養母述說這件事，他和謝女只是單純的朋友關係，沒有任何不正當的男女關係。

謝女也表示，和莊男是在2020年2月間因為易服社會勞動而相識，也知道對方已婚，雖然會互相聊天，但僅止於朋友關係，沒想到卻引起林女誤會，還打電話來罵她，騷擾她的家人，不得已才會打電話給莊男，希望對方處理好家務事。

▲▼婦人車禍昏迷2星期，醒來崩潰。（圖／PAKUTASO）

▲林女提告求償，但一審敗訴。（示意圖／取自免費圖庫PAKUTASO，與本文當事人無關）

然而，林女一審敗訴後，她不滿判決結果並提出上訴。全案上訴至高雄高分院，合議庭調閱林女出示的各種證據，認為單憑通話紀錄難以認定莊、謝之間有不正常往來，加上臉書打卡出遊以及背影照片，皆未標註日期、拍攝地點，因此難以認定謝女曾與莊男同遊八里。

至於遊戲中的曖昧對話，合議庭指出，對於莊男傳送的訊息，謝女皆沒有相對回應，由此可見是莊男單方面對謝女表達愛慕之情，而婆婆的紙條也沒有辦法進一步舉證，最終裁定駁回林女的上訴，全案確定。

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