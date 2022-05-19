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社會 社會焦點 保障人權

認識3天就硬上　人夫「賣慘被打臉」賠20萬還要關3年

記者黃翊婷／綜合報導

越南籍范姓移工透過朋友介紹認識女子小敏（化名），沒想到才結識3天，他就在一次飲酒唱歌之後，將對方強行拉到廁所附近的草叢性侵得逞，一審被判處3年6個月。他不服提出上訴，強調自己不諳中文，入監也無法與他人溝通，再社會化未必有所助益，加上雙方已經達成和解，他也同意賠償20萬元，希望能換取緩刑，但還是被高雄高分院合議庭依強制性交罪改判3年有期徒刑，全案仍可上訴。

▲桃園市楊姓男子2020年10月間與身障女網友交往後，在其住處獨處時乘機性侵得逞。（示意圖／視覺中國CFP）

▲小敏與范男僅認識3天，卻遭強拉至草叢性侵。（示意圖／CFP，與本案當事人無關）

判決書中提到，范男2020年6月間與同樣是越南籍的友人相約到高雄市某小吃店飲酒唱歌，一行人歡唱大約1個小時之後，他看見小敏獨自一人前往廁所，竟偷偷尾隨在後，並強行將人拉到附近草叢性侵得逞。高雄地院一審依強制性交罪，判處范男3年6個月有期徒刑，且執行完畢或赦免後應驅逐出境。

范男不服判決結果並提出上訴，他主張，雖然當下無視小敏口頭拒絕，且違反意願與對方發生性行為，但過程中並未施以毆打等暴力行為，後來在審判中他也願意坦承犯行，努力彌補過失；另外，他因為家境困苦，從越南來到台灣工作，還積欠高額仲介費尚未償還，如果因此入監服刑，遠在家鄉的妻子、未滿週歲的小孩以及母親，生活恐怕會在一夕之間陷入困境。

范男表示，他不諳中文，欠缺中文的基本溝通能力，若讓他立即入監執行刑罰，也無法與其他受刑人溝通相處，對於再社會化未必有所助益，經過這次教訓他已經知所警惕，不會再犯，希望法官能給予緩刑機會。

高雄高分院合議庭認為，范男雖然已在審理期間與小敏達成和解，同意賠償20萬元，並當庭給付10萬元，但他是否坦承犯行、是否達成和解、犯後態度是否良好、家庭及經濟狀況如何，都只是審酌犯罪情狀有無可憫恕情形的部分因素，考量到他與小敏僅認識3天，就為了滿足一己私慾性侵對方，導致受害者身心受創，客觀上難以引起一般人同情，最後僅審酌雙方已達成和解的部分，改判處3年有期徒刑，全案仍可上訴。

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