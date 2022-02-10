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社會 社會焦點 保障人權

媽祖遶境完約同事老婆色色　車震男一句「逼我當渣男」下場曝

記者黃翊婷／綜合報導

作業員阿強（化名）偷吃同事的老婆小蘋（化名），兩人不僅在公園旁車震，返家後還繼續以視訊方式進行性互動，他甚至曾在臉書PO文自曝，2019年間參加完大甲媽祖遶境，便與女方在橋下約會「開啟我們之間的故事」。小蘋的老公氣得提告求償60萬元，高雄高分院合議庭日前裁定，阿強得賠償35萬元的遮羞費，全案確定。

兩性,性愛,性生活,sex,做愛,調情（圖／達志／示意圖）

▲阿強否認與小蘋有不正當關係。（示意圖／達志影像，與本文當事人無關，下同）

判決書中提到，阿強明知小蘋已婚，仍在2019年4月間發展婚外情，兩人2020年1月曾在台中沙鹿公園附近車震，返家後還以視訊方式進行性互動（含裸露身體私密部分）；後來小蘋決定回歸家庭，於是開始疏遠，並在2020年5月明確告知想要結束這段感情，沒想到卻遭阿強威脅，如果不離婚就要公開私密照片給她的老公、親友和同事。

小蘋的老公得知此事後，氣得提告求償60萬元，一審獲判賠償30萬元。然而，雙方對於這個結果皆不滿意，全案上訴至高雄高分院，阿強辯稱，他知道小蘋已婚，3人還是同公司的同事，2018年間因為人事異動與女方任職同一單位，當時曾多次聽聞對方訴苦夫妻感情不睦，所以私下常常相約談心，期間並無侵害配偶權的行為，況且就算要罰錢，也應該是兩人平均負擔。

小蘋則證稱，是在2016年認識阿強，並於2019年4月開始交往，2020年5月分手，兩人除了在沙鹿公園的那一次車震之外，只有老公不在時才會相約單獨出去，交往期間外出次數不到10次，但都有親吻、擁抱、愛撫等行為。

車震。（圖／達志／示意圖）

▲小蘋承認曾與阿強在沙鹿公園附近車震。

高雄高分院合議庭調閱阿強的臉書PO文內容，發現他2020年曾發文感嘆，2019年4月參加完大甲媽祖遶境，與小蘋在橋下約會，「開啟我們之間的故事」，如今只剩下回憶跟破碎，「就在這段宛如分手後又復合的日子裡，我們發生關係，視訊裡情色互動」、「照片原本只是我自己想收藏，真的沒想過要用外流來威脅妳」、「有人要逼我當渣男，我什麼也不用說，用一段親密互動影像來成全他的要求，一切就曝光了」。

合議庭認為，阿強在PO文中不否認與小蘋曾發生性為，而且持有性互動的視訊影像，其他文章例如「在找刺激，沙鹿公園旁」等等，也都與小蘋老公出示的證據時間、地點相符，考量到雙方的經濟狀況等因素，最終判他應賠償35萬元的遮羞費較為適當，全案確定。

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