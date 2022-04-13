1人要顧28病床出人命！她腰掛欄杆離奇亡　澎湖醫院判賠出爐　



▲衛福部澎湖醫院發生病人腰腹卡病床離奇死亡案件，經高雄高分院審理，院方以及當晚值班護理師需負責賠償家屬共198萬元。（示意圖／取自免費圖Pixabay）

記者郭玗潔／高雄報導

衛福部澎湖醫院發生病人腰腹卡病床離奇死亡案件。61歲李姓婦人因阿茲海默症及躁鬱症等精神疾病住院，於105年9月14日上午3時許，同房室友發現李婦腳伸出欄杆，上半身彎在欄杆外，胸腹抵著欄杆成C型怪異姿勢，已窒息身亡。家屬提告，經高雄高分院審理，院方及當晚值班護理師應負責任，賠償家屬共198萬元。

判決書指出，李姓婦人因為罹患阿茲海默症及躁鬱症等精神疾病，於105年2月10日起，在衛福部澎湖醫院精神科慢性病房住院。105年9月14日事發當天凌晨，從監視器可見，李婦在床上輾轉難眠、反覆改變姿勢，到凌晨0時17分，將雙腳伸入床邊護欄欄杆同一格間隙中，腰部卡著欄杆，以坐姿趴到欄杆外往前去撿地上的牙刷，身體彎成C型姿勢，撿回後將牙刷放到床上。

到凌晨0時21分許，李婦仍做出C型姿勢，腰部卡著欄杆，這時還可看到李婦的手部在動，疑似要撿東西，一直到上午2時5分許，已完全沒有動作。直到上午3時許，同房室友發現李婦怪異的姿勢，趕忙扶起李婦並通報護理師，經急救無效，最後判定李婦因長時間維持腰腹部受壓迫之姿勢，導致窒息死亡。李婦家屬指控院方疏失，求償600餘萬元。

許姓護理師表示，當時值大夜班，一人需照護28張病床，因人力不足，若無異常僅能透由監視器畫面輔助看護，並未發現異樣。

醫院方則表示，李婦出現異常姿勢是無法意料的特殊事件，李婦當日因不同理由一直要起身，即便護理師按時查房將其恢復姿勢也無法防止，李婦仍可能因腦缺氧在短時間內死亡，故和查不查房無因果關係。

經高雄高分院判決，依院方於值大夜班之規定，每小時最少須查房1次，許姓護理師在上午0時至上午8時值班期間，並沒有實際巡房，也未確實監看監視器畫面。而院方人力不足，事發當日夜晚值班僅有一位護理師需照顧28床病人，違反醫療常規，使護理師有疏忽行為，兩方均應負賠償責任，經高雄高分院審理，共判賠家屬198萬元。