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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

民進黨5日選對會處理花東提名　雙北「陳時中＋陳建仁」再等等

▲民進黨主席蔡英文出席縣市長提名記者會。（圖／記者林敬旻攝）

▲民進黨主席蔡英文。（圖／記者林敬旻攝）

記者陶本和／台北報導

民進黨預計5日再次召開選對會，主要處理花蓮縣長、台東縣長提名；不過，由於最近立委羅致政表明不選新北市長，在雙北市長的提名上，勢必會納入討論，但這週可能可能還不會有明確結果。

民進黨規劃6日召開中執會，會中將正式提名立委黃秀芳參選彰化縣長、總統府副秘書長李俊俋參選嘉義市長；另外，選對會規劃5日處理花蓮縣長、台東縣長提名的討論，若討論順利，確定人選之後，可能一併納入6日中執會處理，並於中執會後召開提名記者會。

在花東的人選方面，花蓮縣長人選幾乎定於一尊，就由總統府發言人Kolas Yotaka出戰；而台東縣長方面，則逐漸趨向於由立委劉櫂豪出戰。

至於雙北市長的提名議題，在羅致政表明不參選新北市長之後，民進黨再度陷入沒有明確人選的狀況，除了「蘇系」立委吳秉叡表態願意出戰外，外傳尚在溝通前交通部長林佳龍參選，但林佳龍個人意願並不高，且多次公開否決此一選項，並表明他志在台北市長。

因此，最近被視為「活棋」的前副總統陳建仁投入選戰的討論再次浮上檯面，未來如果雙北推出「陳時中＋陳建仁」則被黨內認為是超級夢幻組合，但前提還需說服陳建仁點頭參選。

總體而言，民進黨5日召開選對會，主要處理花蓮縣長、台東縣長等縣市提名作業，而雙北市長的議題，近來外界討論熱烈，且黨內基層焦慮，此一議題勢必納入討論。不過，黨內人士評估，雙北的提名作業可能還不會這麼快就在這週定案。

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