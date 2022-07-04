　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
地方 地方焦點

今「天眖節」玉皇大帝賜福　新北各大宮廟除厄補運祈福

▲今「天眖節」玉帝賜福 新北各大宮廟除厄補運祈福。（圖／新北市民政局提供）

▲樹林濟安宮4日晚上11點辦理法會。（圖／樹林濟安宮提供）

記者郭世賢／新北報導

今（4日）為農曆六月六日「天貺節」，相傳為玉皇大帝開天門出巡人間賜福的日子，許多宮廟如中和廣濟宮、樹林濟安宮及板橋慈惠宮等，都會在此日舉辦法會替信眾消災補運，民眾可把握時機就近到各大廟宇求赦罪、補運祈福、補財庫，共沐天恩，祈願福氣滿滿。

民政局宗教禮俗科長賴小萍表示，「天貺節」的貺（ㄎㄨㄤˋ）就是賜與的意思，民間相信這一天南天門會大開，玉帝將賜下許多珍貴財寶及福氣給世人，又稱「開天門」、「天門節」，許多宮廟都會在此日舉行法會，誦經禮懺來為信眾消災植福。這天也跟除夕夜、正月初九一樣，宮廟不關廟門，民眾可到供奉玉皇大帝或有天公爐的廟宇參拜，為下半年招來好運。

▲今「天眖節」玉帝賜福 新北各大宮廟除厄補運祈福。（圖／新北市民政局提供）

▲板橋慈惠宮玉皇大帝。（圖／新北市民政局提供）

中和廣濟宮董事長游炎川說，開天門實際為農曆六月七日子時，廣濟宮將於5日舉辦「消災補運植福法會」供信眾參拜，祭拜時可準備米糕、壽麵、龍眼、補運錢(金紙) 等供品，壽麵代表福壽綿長、米糕寓意步步高昇，龍眼乾又名福圓，法會後剝去外殼食用，象徵把不好的東西送掉。

樹林濟安宮也將於4日晚上11點辦理法會，目前法會報名人數已超過5000人，董事長陳黃綠妹說，無論是想補財庫、求感情或有不順想改運者，都可以前來祈願，不過在求財及求功名前，最好先懺悔求赦罪，祈求神明赦免自己過去無意犯下的過失，再祈福補運，當天並茹素較能如願。

▲今「天眖節」玉帝賜福 新北各大宮廟除厄補運祈福。（圖／新北市民政局提供）

▲樹林濟安宮法會報名人數已超過5000人。（圖／資料照／樹林濟安宮提供）

此外，板橋慈惠宮、接雲寺分別辦理開天門法會及齋天大典，時間為4日晚上8點起至5日中午12點止，皆禮聘大師父主持，全體誦經生禮懺祈求平安，信眾可點燈及上疏文祈福，並攜帶家人衣服至寺廟蓋三寶印，消災解厄補運。

民政局提醒，近期本土疫情雖稍緩，各宗教團體仍依防疫指引完善防疫措施，也請民眾到寺廟參拜時做好個人防護，保護自己及他人健康。

【更多新聞】

►今天虎爺生日！想求財運、旺事業　命理師楊登嵙曝拜法必發財

►免費旅遊領現金！詐團誘上鉤扣人、存簿　九份民宿集中監控

►「檳榔攤就是堂口」養阿弟ㄚ鬧事鬥毆　基隆警查獲槍毒...逮5人

►「阿北你早就退伍了」台中男憶當兵遊基隆　餓1天誤闖國道昏倒

►食品級材料做的「玩沙工具」下殺5.9折！瑞典品牌超安心

ET快訊
朱俐靜臉書湧入一排藍勾勾悼念　曾沛慈不捨：太難接受
朱俐靜罹癌崩哭期許自己「來日方長」　未入圍金曲成最大遺憾
朱俐靜乳癌病逝！10大危險因子曝光
朱俐靜瞞父罹乳癌崩潰：為何是我？　曾化療痛到爬不起來
朱俐靜才樂觀喊「只要努力都會好的」！網湧入IG哀悼：可以休息
朱俐靜2個半月前「最後發文」惹鼻酸！　暖呼籲：別錯過身體警訊
朱俐靜昔留言喊話朱芯儀　「4字惹心疼」2個月後平靜離世
朱俐靜罹乳癌前情斷12年男友　對愛絕望：走也是一個人
快訊／朱俐靜家人聲明全文！　證實她平靜離世：她非常努力
快訊／朱俐靜抗癌2年過世！　家人悲痛發聲明：昨天離開了我們
快訊／朱俐靜驚傳癌逝！　享年40歲

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

府中商圈招募徵選開跑！新北推亮點友善店家　服務、環境雙升級

今「天眖節」玉皇大帝賜福　新北各大宮廟除厄補運祈福

錦鯉襪、「魚」傘…中原商設翻轉錦鯉文創　伴手禮首選

《2022桃園藝術亮點》新書發表　收錄12位藝術家精彩故事

南投縣完成草屯鎮舊公墓遷葬　動土打造14公頃手工藝產業園區

民進黨借提告要藍軍封口　蔡育輝不怕寒蟬效應捍衛民主

藍天空劇團本周五於埔里演出兒童劇　明天開放免費索票

台東+254　65歲長者及幼童與學生盡速施打疫苗

購電動機車補助花東基金補助已額滿　工業局補助7000元仍有名額

暑假青春專案護治安起跑　台東縣政府籲家長多留意兒少安全

黃宣告白經紀人女友「是我的MVP」　1票擦身歌王笑喊：我更在意了！

「下半身失蹤款」要＋１　她搞笑模仿直播主賣衣

倒楣女搭電梯剛踏進門　手機秒掉落翻滾卡縫裡

退休師在迪士尼拍照紀念　回頭驚見學生們感動爆淚

自帶音響？秀麥克風刺青　對著講話有回音…友笑翻

男嬰確診高燒！爸跪求協助　警開道卻車禍跛腳喊：快去

花蓮猴排隊上樹慘摔！　自由落體式下墜...網：芭比Q了

林宥嘉迷幻嗓音暖唱《豆豆龍》　網聽完跪了：7年級最愛

王心凌「從天而降」帥飆RAP　Twins合體側翻..謝娜驚呼「從小看到大」

2車國道蛇行狂飆撞上護欄　輪胎噴飛！大車「打燈護送」

府中商圈招募徵選開跑！新北推亮點友善店家　服務、環境雙升級

今「天眖節」玉皇大帝賜福　新北各大宮廟除厄補運祈福

錦鯉襪、「魚」傘…中原商設翻轉錦鯉文創　伴手禮首選

《2022桃園藝術亮點》新書發表　收錄12位藝術家精彩故事

南投縣完成草屯鎮舊公墓遷葬　動土打造14公頃手工藝產業園區

民進黨借提告要藍軍封口　蔡育輝不怕寒蟬效應捍衛民主

藍天空劇團本周五於埔里演出兒童劇　明天開放免費索票

台東+254　65歲長者及幼童與學生盡速施打疫苗

購電動機車補助花東基金補助已額滿　工業局補助7000元仍有名額

暑假青春專案護治安起跑　台東縣政府籲家長多留意兒少安全

府中商圈招募徵選開跑！新北推亮點友善店家　服務、環境雙升級

朱俐靜臉書湧入一排藍勾勾悼念　曾沛慈不捨：真的太難接受…

快訊／朱俐靜抗癌2年過世！　楊文科：謝謝妳帶給竹縣鄉親美好回憶

朱俐靜罹癌崩哭期許自己「來日方長」　未入圍金曲成最大遺憾

「低血糖」吃巧克力沒用！營養師：不是甜的就可以　這9樣食物最好

台積電套在660元…被同事笑不跑　2真實案例看懂：長期投資的真諦

影／顏若芳推短片「阿芳不斷電成績單」　條列自己4年重點政績

快訊／台北車站補習班驚傳墜樓！20歲女無呼吸心跳　路人聽巨響驚嚇

朱俐靜罹乳癌崩潰：為何是我？　瞞父病情...曾化療痛到爬不起來

今「天眖節」玉皇大帝賜福　新北各大宮廟除厄補運祈福

帶清純絕美女友賞櫻花！　下秒他掏出粉色遙控器...妹子秒腿軟

地方熱門新聞

日光巴黎積欠薪水歇業　高雄市府出手了

蘭嶼海底珊瑚遭刻字「你好」　教練氣飆髒話

高雄麵包店無預警關門！年輕人嗆：欠錢不還

徵家教學生　網暴動：地方爸爸猛報名

出租套房傳異味警查4毒犯

民進黨借提告要藍軍封口蔡育輝不怕

台灣國際熱氣球嘉年華光雕音樂會　4千遊客嗨翻

桃園青創聚落　「興光堡壘」謝幕

男子暗夜見警快閃起獲海洛因11包

柯文哲瑪家鄉關懷之旅　允諾協助農特產品銷售

2022桃園蓮花季　7/2-8/28蓮花園休閒農業區登場

南消研發火煙燃燒櫃

蘭潭12小時連2起溺斃　居民：不敢喝水了

「瑞春醬油」通過觀光工廠標章　家扶中心孩童首造訪

更多熱門

相關新聞

快訊／豪雨成災！新北開設災變中心　疏洪十路以北路段實施管制

快訊／豪雨成災！新北開設災變中心　疏洪十路以北路段實施管制

午後熱對流持續發展，中央氣象局今（4）日下午發布大雷雨即時訊息。其中新北市三重、板橋、五股、新莊、蘆洲與樹林區發布一級淹水警戒，新北市14時40分開設災變中心，因豪大雨及抽水站抽水，二重疏洪道已積淹水，下午3點已進行疏洪十路以北區域路段(及越堤道)管制，請提早配合改道。

即／雨彈開炸　新莊五股成淹水重災區

即／雨彈開炸　新莊五股成淹水重災區

5度嘿咻12歲小女友　新北男賠30萬換免囚

5度嘿咻12歲小女友　新北男賠30萬換免囚

陳時中不選改陳建仁上？　民進黨雙北佈局最快月中有答案

陳時中不選改陳建仁上？　民進黨雙北佈局最快月中有答案

農曆六月六「天貺節」　午時曬太陽增健康

農曆六月六「天貺節」　午時曬太陽增健康

關鍵字：

新北宮廟天貺節

讀者迴響

熱門新聞

朱俐靜驚傳癌逝！　享年40歲

屁孩揍阿北被逆轉　竟惹到十五神虎幫

教官家暴2女兒　大學姐妺燒炭：幸好媽跟你離婚

王心凌《星星點燈》歌詞是改編版　原唱鄭智化怒發聲

虎爺今天生日　3禁忌恐毀財運

先搶先贏！「悠遊國旅」專區上線

天氣太熱螯蝦直接「就地煮熟」

獨／型男英文師落水19年　因5字重啟尋人

暴雨狂轟　台北101「整棟消失」

朱俐靜過世！　家人悲痛發聲

五星級飯店「磁磚縫夾1張紙」　真相揭曉

人妻煮鱔魚　剝開「還有數百條」

快訊／中壢凌晨大火　燒毀6家殯葬業公司

逛全聯聽神秘廣播！護理師秒衝停車場

去澎湖暈船！阿金緊張到臉貼牆壁

更多

最夯影音

更多
黃宣告白經紀人女友「是我的MVP」　1票擦身歌王笑喊：我更在意了！

黃宣告白經紀人女友「是我的MVP」　1票擦身歌王笑喊：我更在意了！
「下半身失蹤款」要＋１　她搞笑模仿直播主賣衣

「下半身失蹤款」要＋１　她搞笑模仿直播主賣衣

倒楣女搭電梯剛踏進門　手機秒掉落翻滾卡縫裡

倒楣女搭電梯剛踏進門　手機秒掉落翻滾卡縫裡

退休師在迪士尼拍照紀念　回頭驚見學生們感動爆淚

退休師在迪士尼拍照紀念　回頭驚見學生們感動爆淚

自帶音響？秀麥克風刺青　對著講話有回音…友笑翻

自帶音響？秀麥克風刺青　對著講話有回音…友笑翻

熱門快報

《料理之王3》火熱上映中！

《料理之王3》火熱上映中！

6/3起每周五、六晚間九點，《料理之王3》料戰再起、美味升級！

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿供不應求?!何處可買房

全台房巿供不應求?!何處可買房

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

【寵物展】全館滿1599折百

【寵物展】全館滿1599折百

7/8-7/11毛毛商城全館滿1599現折100元。活動期間新會員註冊送100元折價券，馬上去!

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面