今「天眖節」玉皇大帝賜福　新北各大宮廟除厄補運祈福

▲樹林濟安宮4日晚上11點辦理法會。（圖／樹林濟安宮提供）

記者郭世賢／新北報導

今（4日）為農曆六月六日「天貺節」，相傳為玉皇大帝開天門出巡人間賜福的日子，許多宮廟如中和廣濟宮、樹林濟安宮及板橋慈惠宮等，都會在此日舉辦法會替信眾消災補運，民眾可把握時機就近到各大廟宇求赦罪、補運祈福、補財庫，共沐天恩，祈願福氣滿滿。

民政局宗教禮俗科長賴小萍表示，「天貺節」的貺（ㄎㄨㄤˋ）就是賜與的意思，民間相信這一天南天門會大開，玉帝將賜下許多珍貴財寶及福氣給世人，又稱「開天門」、「天門節」，許多宮廟都會在此日舉行法會，誦經禮懺來為信眾消災植福。這天也跟除夕夜、正月初九一樣，宮廟不關廟門，民眾可到供奉玉皇大帝或有天公爐的廟宇參拜，為下半年招來好運。

▲板橋慈惠宮玉皇大帝。（圖／新北市民政局提供）

中和廣濟宮董事長游炎川說，開天門實際為農曆六月七日子時，廣濟宮將於5日舉辦「消災補運植福法會」供信眾參拜，祭拜時可準備米糕、壽麵、龍眼、補運錢(金紙) 等供品，壽麵代表福壽綿長、米糕寓意步步高昇，龍眼乾又名福圓，法會後剝去外殼食用，象徵把不好的東西送掉。

樹林濟安宮也將於4日晚上11點辦理法會，目前法會報名人數已超過5000人，董事長陳黃綠妹說，無論是想補財庫、求感情或有不順想改運者，都可以前來祈願，不過在求財及求功名前，最好先懺悔求赦罪，祈求神明赦免自己過去無意犯下的過失，再祈福補運，當天並茹素較能如願。

▲樹林濟安宮法會報名人數已超過5000人。（圖／資料照／樹林濟安宮提供）



此外，板橋慈惠宮、接雲寺分別辦理開天門法會及齋天大典，時間為4日晚上8點起至5日中午12點止，皆禮聘大師父主持，全體誦經生禮懺祈求平安，信眾可點燈及上疏文祈福，並攜帶家人衣服至寺廟蓋三寶印，消災解厄補運。

民政局提醒，近期本土疫情雖稍緩，各宗教團體仍依防疫指引完善防疫措施，也請民眾到寺廟參拜時做好個人防護，保護自己及他人健康。

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