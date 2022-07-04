陽氣最旺的一天！今農曆六月六「天貺節」　午時曬太陽增健康

▲相傳「天貺節」是一年之中陽氣最旺的一天，午時到戶外曬太陽增健康。（圖／記者楊淑媛攝）



記者楊淑媛／桃園報導

農曆六月六日「天貺節」，是傳統節慶日之一，現卻已逐漸被遺忘！各家闡揚「天貺節」典故的老師們，3日於臉書及Line紛紛貼文指出，今年「天貺節」是國曆7月4日，相傳這一天，是玉皇大帝稱帝「開天門」之日，而這天也是一年之中陽氣最旺的日子，古代皇帝都選這天曬龍袍。相傳天貺節午時出外曬個太陽15分鐘，可增進健康！

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▲▼各家闡揚「天貺節」典故的老師們，於臉書及Line紛紛貼文。（圖／翻攝）



文中指出，天貺節這一天，即使是陰天、下雨，太陽仍有露臉，陽氣仍屬最旺，所以還是要出外，或在室內陽台晾晾，尤其家中有長期慢性病的家人有了年紀的老人、常生病的人一定要在午時(中午11:00 - 13:00)，曬個15分鐘的太陽！

因為人容易有疾病，或吃很多藥都不好，常來自體內風邪、風濕、不夠樂觀、聚陰等，造成身體的各種疼痛與疾病，多起因自體內陽氣不足，所以這看似麻煩的動作，卻能夠增加免疫力、排除掉體內的邪氣和濕氣呢！尤其是在疫情期間，天貺節更是曬太陽、曬冬衣、曬被褥、曬書的好日子；既可除濕防霉爛、又可得到玉帝賜予的福氣，一舉數得。

而這也是老祖先代代留傳下來的生活習俗，不管信與不信，農曆六月初六，吃完午飯出來曬曬太陽，也是好事。