快訊／雨彈開炸新北！新莊水淹過輪胎　五股「路上水樂園」開張

記者戴上容、黃資真／新北報導

午後熱對流持續發展，中央氣象局今（4）日下午發布大雷雨即時訊息。其中新北市三重、板橋、五股、新莊、蘆洲與樹林區發布一級淹水警戒，提醒周邊居民及下班通勤的民眾小心防汛。

▲午後雨彈來襲，新北五股、新莊接連傳出淹水災情。（圖／翻攝自記者爆料網、我是新莊人臉書）

有民眾拍攝五股國小附近馬路淹水情形十分嚴重，汽機車行經該路段都濺起大片水花；另外還有新莊淹水高度已經超過機車輪胎，騎士們卡在路中，不得已下車牽車；以及蘆洲區同樣也有淹水情況發生。

▲新北蘆洲也出現淹水情形。（圖／翻攝自記者爆料網）

針對五股國小市區淹水狀況，五股區長洪崇璉表示，第一時間緊急啟動抽水機，五股國小市區主要道路淹水漸退，目前五股夏綠地地區非主要幹道有嚴重淹水情形，現場有兩台抽水機組抽水中，預計20分鐘後淹水可退；新莊交通分隊也呼籲民眾，因瞬間強降雨造成轄內多處積水，請汽機車駕駛務必減速慢行，並加長與前車之安全距離，以保行車平安。

▲五股夏綠地地區有嚴重淹水情形，現場有兩台抽水機組抽水中。（圖／記者戴上容翻攝）

依據氣象局資訊，西南風影響及午後熱對流發展旺盛，易有短延時強降雨；官員提醒，包括南部、基隆北海岸、大台北、宜蘭地區，以及桃園至嘉義、南投、花蓮山區地區可能有局部大雨發生，注意雷擊、強陣風及溪水暴漲。

依據水利署水情資訊，台北市士林區列為一級淹水警戒，新北市三重、板橋、五股、新莊、蘆洲與樹林區，下午三時後雨勢較大，同列為一級淹水警戒。