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載到大戶超開心！高雄➡新北跳表1.1萬　他下車秒開溜運將傻眼

記者戴上容／新北報導

小黃運將上月25日凌晨在高雄鳳山載到1名乘客，乘客說，他是名廟宇彩繪師，想要回新北新莊拿彩繪工具，運將以為載到大客戶，開心從高雄開3個多小時到新北市新莊，沒想到抵達後，乘客竟然下車逃逸！司機報案，損失1萬多元車資，還要再開3小時折返高雄，警方表示，這名嫌犯是有詐欺前科的38歲莊姓男子，後續將設法通知他到案說明。

▲▼ 0704霸王車 。（圖／記者戴上容翻攝）

▲小黃一路從高雄北上，未料乘客抵達後，卻鑽進巷內溜走，未付1萬多元車資。（圖／記者戴上容翻攝）

這名運將表示，上月25日凌晨1時20分，他在高雄市鳳山區五甲二路載到1名年輕的男性乘客，乘客自稱廟宇彩繪師要回新北市新莊區拿特殊工具，他使命必達從高雄一路北上，開了3個多小時終於抵達新北新莊路，這時車內跳表1萬1005元車資。

未料，這名乘客就迅速開門下車，說要去找門牌。他不放心下車上前想要跟去，但乘客說，這附近路幅狹小，要先移車避免影響通行，壞心的乘客就趁機從小巷開溜，運將等了20分鐘未見人影凌晨4時30分向新莊派出所報案。

運將也說，因為當時是計程車群組派的班，熟客才會透過群組叫車，因此他沒有預收一半車資，沒想到遇到霸王客，也有其他同業說，5月曾載到同1人被跑單1800元。

新莊警分局新莊派出所所長龔琦欽表示，已查出涉嫌坐霸王車的嫌犯，是有詐欺紀錄的38歲莊姓男子，警方將設法通知到案說明。

▲▼ 0704霸王車 。（圖／記者戴上容翻攝）

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