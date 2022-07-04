「翁達瑞」挨告了！批柯志恩「學術不倫」　國民黨告發造謠誹謗

▲國民黨文傳會副主委林家興(右)與律師杜家駒，到北檢按鈴告發「翁達瑞」誹謗柯志恩。（圖／記者劉昌松攝）

記者劉昌松／台北報導

臉書帳號「翁達瑞」近日接連發文，質疑國民黨高雄市長參選人柯志恩犯了「自我抄襲」與「一稿兩投」的學術不倫，柯志恩曾揚言提告求償千萬，4日則是由國民黨代為委任律師，到台北地檢署按鈴告發翁達瑞涉嫌加重誹謗罪。

「翁達瑞」在臉書自我介紹，曾任教多所美國大學員工，時代力量國際部主任劉仕傑曾在臉書po文，他控告翁達瑞涉嫌妨害名譽案，結果檢察官查出翁達瑞的真實身分是台籍教授陳時奮，但翁達瑞對此始終沒有正面回應。

翁達瑞從7月1日起，多次發文質疑柯志恩涉及論文抄襲等學術不倫，柯曾回擊表示，不排除提告並求償1千萬元，而國民黨先在4日委任律師，到台北地檢署告發翁達瑞造謠抹黑。

國民黨文傳會副主委林家興說：「他(指翁達瑞)之前劣跡斑斑，攻擊過時代力量、攻擊過民眾黨，他攻擊過國民黨，很奇怪，他從來沒有攻擊過民進黨，躲在網路的匿名粉專背後」，「從來沒提過自己本名，更不用說把自己論文拿出來給大家聞香閱讀，到處質疑別人的學術著作，已經被公認是網路上的深綠側翼，更被檢方查出認證，他是名為陳時奮的台籍教授。｣

律師杜家駒表示，「目前暫時用誹謗罪告發，至於之後是否真的提出告訴，會視情況發展，如果等到開始參選登記，就不是告訴乃論之罪，就是要主動調查的違反《選罷法》案件。」