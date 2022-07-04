賴坤成要他把台東立委做好做滿　劉櫂豪：同事團結才是勝選關鍵

▲民進黨立委劉櫂豪。（圖／記者湯興漢攝）



記者林銘翰／台北報導

前民進黨立委賴坤成4日指出，民進黨立委劉櫂豪已經五度參選台東縣長，而且票數一次比一次還少，他要求劉櫂豪把立委做好做滿，不要成為壓死小雞的力量。對此，劉櫂豪受訪時回應，這不是個人與個人之間的問題，同事之間大家還是要團結一致，才是勝選最重要的關鍵。

賴坤成下午在立法院召開「最後關頭絕不放棄，為台東也為民進黨」記者會。賴坤成表示，劉櫂豪請把立委做好做滿，如果他這次要六度帶職參選，「台東人用腳想也知道，絕對是輸得很難看」，既然會輸得很難看，那何必還要執意參選。

劉櫂豪稍早受訪時說明，台東縣被民進黨列為徵召地區，選對會要根據民調、各項指標進行綜合評估，自己也已經多次強調，選對會將會挑選出最強、最有勝選希望、最恰當的人選，這才是對台東選民負責任的態度。

劉櫂豪說，如果選對會評估他就是最恰當的人選，自己就會承擔責任，全力以赴；如果選對會有其他的選擇，自己都會支持，這是他向來的態度。

劉櫂豪指出，有關在台東縣長提名的過程當中，有些人持有不同的意見，「這不是個人與個人之間的問題，選對會將會做整體評估與說明」，同事之間大家還是團結一致，才是勝選最重要的關鍵。

民進黨年底選戰布局進入倒數計時，目前還有台北市、新北市、新竹縣、花蓮縣、台東縣、澎湖縣、金門縣、連江縣等縣市尚未完成布局，選對會預計5日開會處理花東提名，花蓮縣長可望徵召總統府發言人Kolas Yotaka（谷辣斯．尤達卡）出戰；台東縣長則以劉櫂豪呼聲為最高。