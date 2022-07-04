神秘木盒拍賣！竟是19世紀「獵殺吸血鬼」全套裝備　各國買家搶瘋

▲英國30日拍賣一套19世紀末的獵殺吸血鬼全套裝備，引發世界各國買家激烈競標，最終以6倍估價售出。（圖／翻攝自英國漢森拍賣行網站）

記者張寧倢／編譯

英國漢森拍賣行（Hansons Auctioneers）在新聞稿指出，英國19世紀末一名貴族生前曾擁有的「全套獵殺吸血鬼裝備」在6月30日的拍賣會上，引發了來自世界各地投標者的激烈競價，最終以高出估價6倍多的價格售出，成交價為1.3萬英鎊（約新台幣46.9萬）。

根據CNN報導，19世紀末流傳至今的一個可上鎖的神祕木盒，裝著許多據稱可以抵禦嗜血怪物的物品，幾個十字架、聖水、木棍和木槌、念珠、一本哥特聖經（Gothic Bible）、兩把成對手槍、黃銅粉瓶、黃銅燭台，以及當時的英國大都會警察文件，組成一套「獵殺吸血鬼」的全套裝備，漢森拍賣行估價約2000至3000英鎊。

▲木盒中存放許多與宗教相關元素的「殺鬼」工具。（圖／翻攝自英國漢森拍賣行網站）

然而，拍賣行老闆查爾斯漢森（Charles Hanson）表示，在拍賣前人們就對此物件興趣濃厚，吸引了大量的提前出駕，出乎意料的是，投標者包括法國、美國與加拿大等世界各地的收藏家，經過激烈的競價競爭，最終由一位英國私人買家以1.3萬英鎊得標，加上買方保險費，總價為1萬6900英鎊（約新台幣60.9萬元）。

這組「殺鬼裝備」上壓印著英國第一代海利男爵、前英屬印度行政官威廉•馬爾科姆•海利（William Malcolm Hailey，1872-1969）的姓名首字母，裡頭也有他的名字和地址，他的才智曾獲得公認，「不管是出於恐懼還是迷戀，一位在上議院擁有一席之地的貴族成員擁有此物是件有趣的事。這提醒我們吸血鬼神話影響著各行各業的人。」

▲物件原先的擁有者是19世紀末的英國貴族。（圖／翻攝自英國漢森拍賣行網站）

查爾斯漢森表示，傳言吸血鬼是一種不死的生物，需要人血才能生存，人類對吸血鬼的信仰可以追溯到數百年前，至今在部分地區仍然存在，它們的故事被寫入歐洲民間傳說，「殺死吸血鬼的任務極其嚴肅，歷史記載顯示這需要特殊的方法與工具。據稱，十字架和聖經等具宗教意義的物品能擊退這些怪物，因此才會出現在木盒裡。」

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