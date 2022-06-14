　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

保利香港十週年台灣預展　藝術巨匠名作揭開序幕

▲▼ 保利香港 。（圖／業者）

▲藝術巨匠巴斯奇亞於1981年創作的《無題》，20多年來首度釋出。（圖／保利香港拍賣提供，下同）

生活中心／綜合報導

香港最具活力的拍賣行之一保利香港，2021年以港幣26億元成交額閃耀收官，今年適逢十周年帶來更多頂尖拍品令人期待，拍賣會將於7/9~7/14在香港會議展覽中心舉行，正展前特別於6/18~6/19舉辦台灣精品預展，展出作品薈萃世界各地藝術臻品，一起來看在台北展出的珍罕拍品，盡飽眼福！

現當代藝術版塊近年炙手可熱並在拍場屢創紀錄，台灣精品預展此次的焦點為藝術巨匠巴斯奇亞於1981年創作的《無題》，畫作中的巴斯奇亞黑人面孔及「三尖皇冠」 標誌性符號，是確立個人視覺風格的開端之作，此畫作20多年來首度釋出，彰顯非凡的收藏價值，為精彩絕倫的十周年拍賣會揭開序幕。

►作品影片介紹 https://www.youtube.com/watch?v=TCmkI4-oBIs

▲▼ 保利香港 。（圖／業者）

▲博物館等級的「宋 定窯白釉模印鳳穿牡丹紋葵口盤」，估價高達港幣450萬～550萬元。

眾多收藏家喜愛的中國古董珍玩，此次呈獻200件以上，其中媲美博物館等級的「宋 定窯白釉模印鳳穿牡丹紋葵口盤」，估價高達港幣450萬～550萬元。

▲▼ 保利香港 。（圖／業者）

▲張大千在盛年時期仿王詵《連山斷磵圖》的巨幅鉅作，預估港幣達1000萬～1800萬元。

中國書畫部甄選超過百件上乘的精彩書畫作品，呈現來源有序的張大千、吳昌碩、齊白石、高劍父、黃君璧等重要藝術家代表作品，台灣精品預展領銜的為張大千在盛年時期的擬古山水鉅製——仿王詵《連山斷磵圖》，充滿生命的張力，沉雄恣肆、水墨滃鬱的畫風令人歎為觀止，是張大千擬古山水工筆重要作品，預估港幣達1000萬～1800萬元。

▲▼ 保利香港 。（圖／業者）

▲卡地亞8.388克拉緬甸紅寶石配鑽石戒指，來自重要私人收藏。

▲▼ 保利香港 。（圖／業者）

▲JACOB & CO. 捷克豹限量版玫瑰金鏤空飛行陀飛輪機械腕錶「Astronomia Clarity Collection」，閃耀璀璨的月球在腕錶運行時緩緩自轉，極具視覺效果。

代表西方珠寶、東方翡翠收藏文化的璀璨珠寶及名貴鐘錶，珍罕的拍品兼具藝術設計與跨界創意，此次十週年祭出超過180件包括卡地亞 (Cartier)、梵克雅寶(Van Cleef & Arpels)、寶格麗(BVLGARI)和海瑞.溫斯頓(Harry Winston)等一系列值得典藏傳承的頂級瑰麗珠寶。亮點之一的是來自卡地亞高定珠寶作品的紅寶石戒指，8.388克拉緬甸紅寶石配鑽石戒指，從寶石的挑選到設計，再到鑲嵌工藝，樣樣獨一無二，無法複製，為重要私人收藏；珍藏名錶拍品亮點之一為設計大膽創新結合天文學於美學的捷克豹，限量版玫瑰金鏤空飛行陀飛輪機械腕錶「Astronomia Clarity Collection」，備一分鐘自轉月球，閃耀璀璨的月球在腕錶運行時緩緩自轉，極具視覺效果，限量生產9枚，附原廠證書及錶盒，為廣大鐘錶愛好者及收藏家的匠心獨具之選。

▲▼ 保利香港 。（圖／業者）

▲極具收藏價值的愛馬仕限量版芝麻色SWIFT牛皮及帆布25公分CARGO柏金包，備受買家追棒。

尚品手袋及潮玩呈現來自世界各地的珍罕皮具手袋及藝術潮玩，包含多款名貴愛馬仕手袋，當中極具收藏價值的愛馬仕限量版芝麻色SWIFT牛皮及帆布25公分CARGO柏金包，是愛馬仕在2020年春夏季推出的限量版柏金包，其設計靈感來自於軍服，外觀可看到設計保留帆布和皮革的拼接元素，輕巧包身和25公分尺寸更受買家追棒，估價港幣20萬元～40萬元。

保利香港十周年拍賣會以「傳承．多元．突破」為主題帶來各個慶典專場，分為現當代藝術、中國古董珍玩、中國書畫、璀璨珠寶及名貴鐘錶、尚品手袋及潮玩以及珍茗佳釀等六大部門各個精彩絕倫，難得在台曝光珍品迎來絕佳的收藏機遇。

保利香港十周年拍賣會
台灣精品預展
台北 | 6/18 - 6/19
微風南山藝文展演中心 3 樓 (台北市信義區松仁路 100 號)
預展及拍賣-保利香港十周年拍賣會
香港 | 7/9-7/14
香港會議展覽中心 1E 展廳 (灣仔博覽道 1 號)

►免跟團，一秒到日本！溪頭妖怪村飯店打折了

ET快訊
蚊子最愛4種人！一群人「只有自己狂被咬」醫4字解答了
快訊／攻城獅闖PLG總冠軍賽　將和富邦勇士爭冠
男星開唱「3樓歌迷突墜落」！　驚悚畫面曝：沒保全來救
失眠壞習慣快改　醫激推「5大助眠食物」還防便秘
專拍光頭！台裔導演退出《玩命關頭10》　改拍《一拳超人》
愛愛求刺激！女大生下體塞「這顆」　醫夾出嚇：臭爆
貝克漢女兒飄少女味　出國「抱緊狂親」：別跟媽媽說

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

富藝斯、保利香港聯合呈現「秋季拍賣」　草間彌生作品現身

保利香港十週年台灣預展　藝術巨匠名作揭開序幕

侍酒師大賽台灣國手選拔出爐　盧楷文取得世界盃競賽資格

台鐵6／29大改點！464班次調整時刻　10萬份時刻表免費贈

6個月女嬰發燒「全身抽搐」！確診母衝出家門崩潰求助：救命

【英語多益通】尬到腳趾抓地！泰勒絲要畢業生擁抱尷尬

快訊／助確診亡者一路好走！　雲林訂定殯葬業統一收費4.5萬

學生確診總數首破29萬！單日+7417　全台4160所園校停課

同事臨時休1週顧小孩！單身妹被逼銷假上班氣炸　過來人秒懂

最慘長新冠症狀！20歲患者「只聞得到大便味」：吃什麼都像吃屎

蟑螂起飛！2兒子尖叫　爸喝斥下秒正面對決嚇歪

高冷柴見媽受傷「伸手想呼呼」　 心疼樣惹人淚...網讚：沒有白養

她英文只會說到數字12　澳洲工作薪水爽翻4倍

長腿妹整復痛到哇哇叫！　師傅壓腳快狠準網求地址

孫騎車雙載「高速過彎」　嬤大法師後仰重摔超驚險

王心凌挑戰Rap飆草東《山海》　「甜美是我的特色，不是包袱」

舞痴們「古怪舞姿」老師頭好痛　《上流戰爭》演員「ㄈ字舞」大跳反XD

入境3＋4要同地點住8天　柯文哲：又一個白痴政策

貪吃貓躲桌旁偷骨頭還哈氣嘶人　媽訓斥秒露「超萌無辜臉」：不4偶

酒駕不想吹！摀耳衝回家摔跤　馬尾女惱羞控警「闖民宅酒測」

保利香港十週年台灣預展　藝術巨匠名作揭開序幕

侍酒師大賽台灣國手選拔出爐　盧楷文取得世界盃競賽資格

台鐵6／29大改點！464班次調整時刻　10萬份時刻表免費贈

6個月女嬰發燒「全身抽搐」！確診母衝出家門崩潰求助：救命

【英語多益通】尬到腳趾抓地！泰勒絲要畢業生擁抱尷尬

快訊／助確診亡者一路好走！　雲林訂定殯葬業統一收費4.5萬

學生確診總數首破29萬！單日+7417　全台4160所園校停課

同事臨時休1週顧小孩！單身妹被逼銷假上班氣炸　過來人秒懂

最慘長新冠症狀！20歲患者「只聞得到大便味」：吃什麼都像吃屎

上台表演「整個人不見」　宮廟31秒片有毒！網狂看10次：後勁太強

獨家直擊／孫德榮開箱豪宅「社區垃圾場」　開嗆網紅金湯力不嘴軟

拜登將將很快簽署海運改革法　謝志堅看缺櫃問題已解決新法對船公司影響不大

快訊／攻城獅隊史首闖PLG總冠軍賽　將和富邦勇士爭冠

蚊子最愛4種人！一群人「只有自己狂被咬」醫4字解答了

紓困比振興消費更重要　晶華潘思亮：薪資補貼才是對症下藥

產險業1張都在沒在賣了！　海外「突發疾病醫療險」已全下架

保利香港十週年台灣預展　藝術巨匠名作揭開序幕

火球男甦醒！李晨薰150公里火球連發　旅外夢更近一步

前1世代哈利開唱「3樓歌迷突墜落」！　驚悚畫面瘋傳：沒保全來救

周孝安狂減12公斤！　「備賽飲食」辣妻不忍直視：看了都想吐

「美背太銷魂」他急求搭訕術 正面照出土...清純女神美翻

生活熱門新聞

夫結紮7年！人妻驗孕竟2條線：我沒有　真相曝光

妹子快篩　紅線「不在C也不在T」傻了

「啪啪啪黃金公式」曝光　網驚：會精盡人亡

冷凍水餃哪牌最強？網友一面倒推「這家」

醫示警：BA.4、BA.5已經進入社區

今本土+66119！各縣市分佈曝

快訊／今增123死！本土＋66119「中重症+285」

深夜紅燈迴轉…長庚醫被攔！員警「2句話」讓他淚崩

確診阿公生前想回家　1招完成祂遺願

快訊／指揮中心疫情擴大　莊人祥、王必勝等3人快篩陽確診

確診人妻濫用「漂白水消毒」恐致命　醫秒阻止：會致命

48歲金城武變「普通人」　留鬍熟男造型曝光

傳播力增30%！BA.4、BA.5侵台「8大QA一次看」

超級滿月今晚登場、五星同現週末接力

更多熱門

相關新聞

保時捷「在台50週年紀念版」亮相

保時捷「在台50週年紀念版」亮相

自1972年第1輛保時捷911 E引進台灣後，保時捷在台已50年，今（10）日於淡水漁人碼頭舉辦慶祝活動，除了帶來專屬的「911保時捷在台50週年紀念版」外，同場也發表Taycan GTS電動跑車。前者將在第4季開放公益拍賣，而Taycan GTS則是首款續航突破500公里的Taycan，售價自579萬起。

謝欣亞／想買法拍屋撿便宜？　新手勿忘這些隱形成本

謝欣亞／想買法拍屋撿便宜？　新手勿忘這些隱形成本

拍賣南科工區廠房1棟底價432萬多元

拍賣南科工區廠房1棟底價432萬多元

屏東分署將法拍農科飼料大廠　底價1.59億

屏東分署將法拍農科飼料大廠　底價1.59億

面寬僅4.2米！三重「紙片宅」遭法拍　套房單價還要5字頭

面寬僅4.2米！三重「紙片宅」遭法拍　套房單價還要5字頭

關鍵字：

拍賣名品保利香港

讀者迴響

熱門新聞

即／26歲國道警避車彎舉槍自戕！命危搶救中

夫結紮7年！人妻驗孕竟2條線：我沒有　真相曝光

批台北讚上海被罵滾！金湯力真的滾了

鳳梨爆秘書「每晚尋歡至少5次」！

遊樂園「大擺錘」空中解體　3男童被噴飛

邵雨薇突公開婚紗照！網狂刷恭喜

妹子快篩　紅線「不在C也不在T」傻了

她從未確診卻有1症狀！醫驚：99%是長新冠　

辣模參加極樂趴　只穿內衣詭異墜8樓

「啪啪啪黃金公式」曝光　網驚：會精盡人亡

女大生下體塞「這顆」痛到凍未條　醫嚇：臭爆

冷凍水餃哪牌最強？網友一面倒推「這家」

醫示警：BA.4、BA.5已經進入社區

張蘭公開6歲孫子長相！網驚：也太帥

曹格、吳速玲爆分居3個月直擊！

更多

最夯影音

更多
蟑螂起飛！2兒子尖叫　爸喝斥下秒正面對決嚇歪

蟑螂起飛！2兒子尖叫　爸喝斥下秒正面對決嚇歪
高冷柴見媽受傷「伸手想呼呼」　 心疼樣惹人淚...網讚：沒有白養

高冷柴見媽受傷「伸手想呼呼」　 心疼樣惹人淚...網讚：沒有白養

她英文只會說到數字12　澳洲工作薪水爽翻4倍

她英文只會說到數字12　澳洲工作薪水爽翻4倍

長腿妹整復痛到哇哇叫！　師傅壓腳快狠準網求地址

長腿妹整復痛到哇哇叫！　師傅壓腳快狠準網求地址

孫騎車雙載「高速過彎」　嬤大法師後仰重摔超驚險

孫騎車雙載「高速過彎」　嬤大法師後仰重摔超驚險

熱門快報

《料理之王3》火熱上映中！

《料理之王3》火熱上映中！

6/3起每周五、六晚間九點，《料理之王3》料戰再起、美味升級！

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿供不應求?!何處可買房

全台房巿供不應求?!何處可買房

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

【618】毛毛商城年中慶

【618】毛毛商城年中慶

今夏最6特賣！品牌飼料6折起，罐頭零食多入組666元，滿額再送166元購物金，立即逛！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面