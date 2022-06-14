保利香港十週年台灣預展　藝術巨匠名作揭開序幕

▲藝術巨匠巴斯奇亞於1981年創作的《無題》，20多年來首度釋出。（圖／保利香港拍賣提供，下同）

生活中心／綜合報導

香港最具活力的拍賣行之一保利香港，2021年以港幣26億元成交額閃耀收官，今年適逢十周年帶來更多頂尖拍品令人期待，拍賣會將於7/9~7/14在香港會議展覽中心舉行，正展前特別於6/18~6/19舉辦台灣精品預展，展出作品薈萃世界各地藝術臻品，一起來看在台北展出的珍罕拍品，盡飽眼福！

現當代藝術版塊近年炙手可熱並在拍場屢創紀錄，台灣精品預展此次的焦點為藝術巨匠巴斯奇亞於1981年創作的《無題》，畫作中的巴斯奇亞黑人面孔及「三尖皇冠」 標誌性符號，是確立個人視覺風格的開端之作，此畫作20多年來首度釋出，彰顯非凡的收藏價值，為精彩絕倫的十周年拍賣會揭開序幕。

►作品影片介紹 https://www.youtube.com/watch?v=TCmkI4-oBIs

▲博物館等級的「宋 定窯白釉模印鳳穿牡丹紋葵口盤」，估價高達港幣450萬～550萬元。

眾多收藏家喜愛的中國古董珍玩，此次呈獻200件以上，其中媲美博物館等級的「宋 定窯白釉模印鳳穿牡丹紋葵口盤」，估價高達港幣450萬～550萬元。

▲張大千在盛年時期仿王詵《連山斷磵圖》的巨幅鉅作，預估港幣達1000萬～1800萬元。

中國書畫部甄選超過百件上乘的精彩書畫作品，呈現來源有序的張大千、吳昌碩、齊白石、高劍父、黃君璧等重要藝術家代表作品，台灣精品預展領銜的為張大千在盛年時期的擬古山水鉅製——仿王詵《連山斷磵圖》，充滿生命的張力，沉雄恣肆、水墨滃鬱的畫風令人歎為觀止，是張大千擬古山水工筆重要作品，預估港幣達1000萬～1800萬元。

▲卡地亞8.388克拉緬甸紅寶石配鑽石戒指，來自重要私人收藏。

▲JACOB & CO. 捷克豹限量版玫瑰金鏤空飛行陀飛輪機械腕錶「Astronomia Clarity Collection」，閃耀璀璨的月球在腕錶運行時緩緩自轉，極具視覺效果。

代表西方珠寶、東方翡翠收藏文化的璀璨珠寶及名貴鐘錶，珍罕的拍品兼具藝術設計與跨界創意，此次十週年祭出超過180件包括卡地亞 (Cartier)、梵克雅寶(Van Cleef & Arpels)、寶格麗(BVLGARI)和海瑞.溫斯頓(Harry Winston)等一系列值得典藏傳承的頂級瑰麗珠寶。亮點之一的是來自卡地亞高定珠寶作品的紅寶石戒指，8.388克拉緬甸紅寶石配鑽石戒指，從寶石的挑選到設計，再到鑲嵌工藝，樣樣獨一無二，無法複製，為重要私人收藏；珍藏名錶拍品亮點之一為設計大膽創新結合天文學於美學的捷克豹，限量版玫瑰金鏤空飛行陀飛輪機械腕錶「Astronomia Clarity Collection」，備一分鐘自轉月球，閃耀璀璨的月球在腕錶運行時緩緩自轉，極具視覺效果，限量生產9枚，附原廠證書及錶盒，為廣大鐘錶愛好者及收藏家的匠心獨具之選。

▲極具收藏價值的愛馬仕限量版芝麻色SWIFT牛皮及帆布25公分CARGO柏金包，備受買家追棒。

尚品手袋及潮玩呈現來自世界各地的珍罕皮具手袋及藝術潮玩，包含多款名貴愛馬仕手袋，當中極具收藏價值的愛馬仕限量版芝麻色SWIFT牛皮及帆布25公分CARGO柏金包，是愛馬仕在2020年春夏季推出的限量版柏金包，其設計靈感來自於軍服，外觀可看到設計保留帆布和皮革的拼接元素，輕巧包身和25公分尺寸更受買家追棒，估價港幣20萬元～40萬元。

保利香港十周年拍賣會以「傳承．多元．突破」為主題帶來各個慶典專場，分為現當代藝術、中國古董珍玩、中國書畫、璀璨珠寶及名貴鐘錶、尚品手袋及潮玩以及珍茗佳釀等六大部門各個精彩絕倫，難得在台曝光珍品迎來絕佳的收藏機遇。

保利香港十周年拍賣會

台灣精品預展

台北 | 6/18 - 6/19

微風南山藝文展演中心 3 樓 (台北市信義區松仁路 100 號)

預展及拍賣-保利香港十周年拍賣會

香港 | 7/9-7/14

香港會議展覽中心 1E 展廳 (灣仔博覽道 1 號)