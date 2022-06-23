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「紅富海」三拍來了　曾創3千萬天價！72件珍稀雞血石雕登場　

▲紅富海第二次拍賣，共有73人登記競標。（圖／記者黃孟珍翻攝）
▲「紅富海」拍賣在今年1月首拍、 4月二拍中拍出驚人天價。（資料圖／ETtoday記者翻攝）

記者陳凱力／新竹報導

「紅富海」心靈導師非法吸金上百億元被查獲，苗栗地檢署囑託行政執行署新竹分署對其名下財產拍賣變價，今年 1月19日及4月19日新竹分署兩波金光閃閃拍賣會大成功後，分署將於8月間將再次推出同樣萬眾矚目「石中之后」將進行第三波拍賣，預計拍賣物件高達72件數量驚人，堪稱史上最狂。

「紅富海」公司負責人黃圓映自稱「太仁心靈導師」，2003年起以豐厚利息為餌，廣設道場舉辦心靈講座，非法吸金上百億餘元，受害人多達7935人，經最高法院判決定讞，宣告犯罪所得172億餘元沒收。苗栗地檢署囑託行政執行署新竹分署，針對黃圓映名下財產分批進行變價，今年1月首拍就拍出685萬金額，4月間二拍2974萬元，創下新竹分署受託拍賣新高。

▲紅富海三拍雞血石。（圖／記者陳蒲芬翻攝）

▲第三波拍賣將以72件珍貴石雕為拍賣物，吸引不少收藏家詢問。（圖／記者陳凱力翻攝）

今年8月間，新竹分屬將進行第三波拍賣，不同於前兩次拍賣黃金，此次將推出 72 件罕見玉石雕刻藝術品，每件都有大陸鑑定師出具的鑑定書，材質主要為珍貴的雞血石，由於雞血石產量稀少，市場價格經久不衰，加上其美麗、晶瑩、稀少等特質，歷來有「石後」、「印石公主」、「章石皇后」等美譽，每件藝術品不僅帶有如鮮血般的色彩，而且雕工精細，相當值得收藏。

新竹分屬表示，雞血石同壽山石、青田石、巴林石並列，享有中國「四大國石」的美稱，本次雕刻藝術品拍賣會不只雞血石，「四大國石」更是一次到位，有興趣的民眾、行家趕緊把握這次機會，錯過不再。

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