台東知本溫泉業者欠稅　7／5日執行署拍賣「24萬就可買套房」

▲台東知本溫泉業者滯欠稅款，5日執行署直播拍賣。（圖／記者楊漢聲翻攝）

記者楊漢聲／台東報導

法務部行政執行署花蓮分署訂於7月5日拍賣台東知本地區溫泉套房，民眾可至法務部行政執行署花蓮分署網站，透過360度之實境拍攝照片暸解拍賣物件，每房最低價24萬元，歡迎有興趣民眾於拍賣當日親至花蓮分署，或採通訊投標方式參與投標；拍賣過程於該分署臉書直播，全程公開透明。

台東縣稅務局局長李素琴表示，知本溫泉套房經營業者滯欠多年之房屋稅及地價稅，原經稅務局積極輔導業者與花蓮分署協商分期繳納暫緩強制執行，惟業者無力持續繳納約定分期之稅款，經一再輔導催繳仍未繳納，為維護租稅債權，除積極釐清業者所有套房產權，促請花蓮分署啟動拍賣程序，並配合花蓮分署執行現場查封及鑑價。



稅務局說明，此次拍賣標物件分別為位於6樓套房26戶及位於1樓套房1戶。為提升法拍物公開透明度，與花蓮分署合作推出線上實境看屋，民眾可至該分署網站拍賣訊息，點選不動產拍賣，選擇台東縣及拍賣日期7月5日，即可查得拍賣物件地號面積及底價等相關資訊，並連結360度環景圖片，身歷其境觀賞屋內實況。

拍賣物件地處溫泉勝地，鄰近金針山、曙光園區及多良車站等著名觀光景點，底價訂定合理，公告拍賣後詢問度極高，該局提醒有意投標之民眾，拍賣時間為當日下午3點，至現場投標截止時間為下午2點30分，通訊投標須於拍賣日前一日寄達花蓮分署。

稅務局進一步呼籲納稅義務人，如繳稅確有困難可於開徵期間內向本局申請分請或延期繳納，如已移送強制執行，亦可向花蓮分署協議分期繳納，以免財產遭查封拍賣。依限繳納稅款是國民應盡之義務，未依限繳納稅款者，於滯納期滿後即移送執行分署強制執行，執行分署除就欠稅人薪資所得、存款、補助款等得予以扣押外，並可強制拖吊查封欠稅人的車輛、營業生財器具等動產，以及查封拍賣欠稅人名下所有不動產，以確保租稅債權，維護租稅公平。納稅人如仍有疑義，請向稅務管理科查詢，電話：（089）231600轉246。