「陳建仁選新北是無敵夢幻名單」　卓冠廷：他有意願一定全力相挺

▲前副總統陳建仁。（圖／記者李毓康攝）



記者林銘翰／台北報導

民進黨雙北市長人選提名遲未定案，民進黨新北市議員參選人卓冠廷4日表示，民進黨一直沒有提名新北市長的人選，的確讓議員參選人都非常憂慮，有關前副總統陳建仁參選新北市長，他認為這是無敵夢幻名單，相信如果陳建仁有意參選新北市長，所有黨公職一定都會全力相挺。

民進黨選對會預計5日開會處理花東縣長提名，民進黨立委羅致政3日表明「無意參選新北市長」，隨後又傳出衛福部長陳時中也心灰意冷，萌生不想選的念頭，也讓陳建仁是夢幻活棋的傳言，再度浮上選戰檯面。

卓冠廷稍早透過影片向媒體表示，有關新北市長的人選，民進黨一直還沒有提名，這件事情確實讓所有新北市議員參選人、這些小雞們都非常憂慮，「因為時間其實已經很不夠了」。

不過，卓冠廷也說，民進黨有非常多優秀的人才，無論是所有新北市的在地立委，或者是在其他縣市執政的縣市首長、政績良好的縣市首長，其實都是黨中央應該要評估的人選。

卓冠廷認為，這幾天大家提到陳建仁參選新北市長，「我覺得是無敵夢幻名單」，他相信如果陳建仁有意願，民進黨所有新北市的黨公職一定會全力相挺，但是還是要尊重陳建仁的個人意願。

中研院4日上午召開第34次院士會議，陳建仁以中研院院士身分出席，有關年底是否會參與選舉、總統蔡英文有無徵詢其意見等議題，他在會前僅以招牌微笑回應，「謝謝大家，今天院士會議，平安、平安」。