九合一後「英系恐逐漸衰敗」？　前扁辦主任預言：林佳龍機會來了

▲總統蔡英文。（圖／記者李毓康攝）

記者皮心瑀／台北報導

民進黨九合一佈局雙北卡關，目前檯面上以衛福部長陳時中、前副總統陳建仁及無任所大使林佳龍三人呼聲最高。前扁辦主任陳淞山認為，陳時中參選台北市長已接近定案，林佳龍應該沒有機會，但等到選舉完，以黨主席蔡英文為首的「英系」恐怕會逐漸衰敗，林佳龍就有機會，未來還是相當光明。

距離年底九合一大選只剩不到5個月，綠營雙北人選卻遲遲未定。拖到如今，原新北市長選戰呼聲最高的立委羅致政不選，而頻被外界點名征戰台北市的衛福部長陳時中也傳出萌生退意，林佳龍雖積極爭取，但似乎未受黨中央青睞。

根據《美麗島電子報》報導，陳淞山分析，這回大家都看見林佳龍的企圖心，也展現出政治領袖的能力，下個戰場應該能有華麗的轉身，因為地方大選後就是「後蔡英文時代」的政治轉型交替，如果選的好，蔡英文穩住後，民進黨內部恐怕會經歷一番廝殺；若是選不好，蔡英文辭去黨主席負責，其他人勢必會往副總統賴清德身上靠。

陳淞山指出，如果賴清德時代提早到來，正國會的角色與分量自然上升，成為黨內的關鍵影響，而英系則會衰敗或瓦解。雖然林佳龍這回爭取台北市長參選最後可能無緣對戰，但仍是未來難以忽視的政治領袖，