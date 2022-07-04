　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

九合一後「英系恐逐漸衰敗」？　前扁辦主任預言：林佳龍機會來了

▲▼蔡英文表揚「全國郵政志工送暖關懷獨居長者」。（圖／記者李毓康攝）

▲總統蔡英文。（圖／記者李毓康攝）

記者皮心瑀／台北報導

民進黨九合一佈局雙北卡關，目前檯面上以衛福部長陳時中、前副總統陳建仁及無任所大使林佳龍三人呼聲最高。前扁辦主任陳淞山認為，陳時中參選台北市長已接近定案，林佳龍應該沒有機會，但等到選舉完，以黨主席蔡英文為首的「英系」恐怕會逐漸衰敗，林佳龍就有機會，未來還是相當光明。

距離年底九合一大選只剩不到5個月，綠營雙北人選卻遲遲未定。拖到如今，原新北市長選戰呼聲最高的立委羅致政不選，而頻被外界點名征戰台北市的衛福部長陳時中也傳出萌生退意，林佳龍雖積極爭取，但似乎未受黨中央青睞。

根據《美麗島電子報》報導，陳淞山分析，這回大家都看見林佳龍的企圖心，也展現出政治領袖的能力，下個戰場應該能有華麗的轉身，因為地方大選後就是「後蔡英文時代」的政治轉型交替，如果選的好，蔡英文穩住後，民進黨內部恐怕會經歷一番廝殺；若是選不好，蔡英文辭去黨主席負責，其他人勢必會往副總統賴清德身上靠。

陳淞山指出，如果賴清德時代提早到來，正國會的角色與分量自然上升，成為黨內的關鍵影響，而英系則會衰敗或瓦解。雖然林佳龍這回爭取台北市長參選最後可能無緣對戰，但仍是未來難以忽視的政治領袖，

►食品級材料做的「玩沙工具」下殺5.9折！瑞典品牌超安心

ET快訊
快訊／午後雷雨區擴大！　17縣市大雨特報
快訊／台中東區嚴重車禍！單車男遭撞飛「無生命跡象」
快訊／59萬劑兒童BNT抵台！　今年採購份數全數到貨
快訊／BA.4、BA.5暴增112例！　國內累計238例
快訊／中重症+167！2兒童加護救治中　3歲童併發MIS-C
快訊／本土23045「新北最多」！　各縣市分佈曝
快訊／1歲女童「嘴唇發紫、高燒抽搐」發病4天死亡！
快訊／病例、死亡數下降！今增69死　本土+23045
LIVE／幼兒莫德納何時到貨開打　指揮中心最新說明
桃園8歲女打BNT驟逝解剖　父悲訴「找出真相」
「謝謝你小戴！」　依瑟儂奪冠喊話好友了
快訊／台積電跌收440新低價！　台股下挫126點
失控片！「保時捷911」撞爆地檢署圍牆　車頭全毀
青青金主涉吸血20億！「兇版李毓芬」踢爆攻心話術

分享給朋友：

追蹤我們：

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

國民黨質疑「3+4」侵害投票權　民進黨團批：不要心中只想到選舉

曝林智堅「找工作半年」時間序　國民黨：不要出軌男當市長

玉山艦最快9月交艦　可配置海劍二防空飛彈、方陣快砲

九合一後「英系恐逐漸衰敗」？　前扁辦主任預言：林佳龍機會來了

吳淑珍確診後只剩32kg！阿扁哀求上蒼　陳致中心疼PO照網看哭了

傳陳時中心灰意冷不想選北市　民進黨團稱「他不是會放話的人」

邊境管制不鬆綁！　蘇貞昌給理由：境外移入持續檢出二變異株

屏東發雙主菜便當遭酸　柯文哲稱民眾黨「窮」：不做太花錢的事

盼宋楚瑜助選黃珊珊　柯文哲：那當然是最好

18歲以下性侵案例佔全國近6成　人權會啟動系統性訪查研究

黃宣告白經紀人女友「是我的MVP」　1票擦身歌王笑喊：我更在意了！

「下半身失蹤款」要＋１　她搞笑模仿直播主賣衣

倒楣女搭電梯剛踏進門　手機秒掉落翻滾卡縫裡

退休師在迪士尼拍照紀念　回頭驚見學生們感動爆淚

自帶音響？秀麥克風刺青　對著講話有回音…友笑翻

男嬰確診高燒！爸跪求協助　警開道卻車禍跛腳喊：快去

花蓮猴排隊上樹慘摔！　自由落體式下墜...網：芭比Q了

王心凌「從天而降」帥飆RAP　Twins合體側翻..謝娜驚呼「從小看到大」

林宥嘉迷幻嗓音暖唱《豆豆龍》　網聽完跪了：7年級最愛

2車國道蛇行狂飆撞上護欄　輪胎噴飛！大車「打燈護送」

國民黨質疑「3+4」侵害投票權　民進黨團批：不要心中只想到選舉

曝林智堅「找工作半年」時間序　國民黨：不要出軌男當市長

玉山艦最快9月交艦　可配置海劍二防空飛彈、方陣快砲

九合一後「英系恐逐漸衰敗」？　前扁辦主任預言：林佳龍機會來了

吳淑珍確診後只剩32kg！阿扁哀求上蒼　陳致中心疼PO照網看哭了

傳陳時中心灰意冷不想選北市　民進黨團稱「他不是會放話的人」

邊境管制不鬆綁！　蘇貞昌給理由：境外移入持續檢出二變異株

屏東發雙主菜便當遭酸　柯文哲稱民眾黨「窮」：不做太花錢的事

盼宋楚瑜助選黃珊珊　柯文哲：那當然是最好

18歲以下性侵案例佔全國近6成　人權會啟動系統性訪查研究

大陸10省市再爆疫情！安徽8天狂飆858例　下令3天內社會面清零

快訊／真「南」人回家　李漢昇加盟台鋼獵鷹

「養女」發現身世：怕妳拋棄我　女星淚崩吐當媽難處

石牌燒炭屋「附債務人遺物」　法拍每坪39萬恐難拍出

BA.4、BA.5境外暴增！　莊人祥：每週入境2.5萬人暫不放寬

國立外文系畢領28K！她慘輸爬電杆堂弟...崩潰：我學歷比較高欸

國民黨質疑「3+4」侵害投票權　民進黨團批：不要心中只想到選舉

台積電第1年就有200萬年薪　離職率卻高達17.6%！工程師揭崩潰日常

【廣編】台北轉運站《子彈列車》巨幕　網驚呼：布萊德彼特來台灣？

退休師遭詐一口氣要匯100萬　被警勸秒回家...隔天又再去

熟女努力扭腰擺臀賣行車用品　2千網友不領情：屁股長蟯蟲？

政治熱門新聞

陳家欽提前退休內幕曝光　因拒轉任這職位

吳淑珍只剩32公斤　陳水扁曝妻現況：祈願上蒼保佑

邊境管制不鬆綁　蘇貞昌：境外移入持續檢出二變異株

柯志恩遭酸學術不倫　994字轟網軍

幕後／綠營雙北擬改推「陳時中＋陳建仁」

拔樁成功？林智堅出席林氏宗親會　藍議員參選人倒戈喊「凍蒜」

曾「已讀不回」林佳龍？　陳時中澄清：他打到我以前的電話

「翁達瑞」被告定了！柯志恩：選舉不是踐踏別人成就自己

空軍學官「校內低速駕車撞牆」釀1人骨折

快訊／成功嶺替代役256人群聚感染　4日結訓典禮取消

陳建仁不想選北市？　媒體人爆：收入損失很巨大

蔡易餘要求批踢踢帳號管理　避免影響選舉

陳時中不選改陳建仁上？　民進黨雙北佈局最快月中有答案

芒果在澳門確診　他氣炸：要不要送去隔離

更多熱門

相關新聞

傳陳時中心灰意冷不選了　綠委稱他會放話

傳陳時中心灰意冷不選了　綠委稱他會放話

民進黨雙北市長人選提名遲未定案，民進黨立法院黨團幹事長鄭運鵬4日表示，民進黨團尊重中央黨部、選對會的決策跟步驟，但是不管衛福部長陳時中的意願如何、壓力多大，他從來都不會為了個人放話，希望要幫忙助攻的熱心人士，不需要幫陳時中或任何人放話，這些都沒有意義。

民進黨誰選北市？　她吐「雙陳」出線機率

民進黨誰選北市？　她吐「雙陳」出線機率

陳時中不選改陳建仁上？　民進黨雙北佈局最快月中有答案

陳時中不選改陳建仁上？　民進黨雙北佈局最快月中有答案

曾「已讀不回」林佳龍？　陳時中澄清：他打到我以前的電話

曾「已讀不回」林佳龍？　陳時中澄清：他打到我以前的電話

王浩宇：台灣大多數的人都有房！　要餓死很難

王浩宇：台灣大多數的人都有房！　要餓死很難

關鍵字：

民進黨蔡英文林佳龍英系

讀者迴響

熱門新聞

屁孩揍阿北被逆轉　竟惹到十五神虎幫

教官家暴2女兒　大學姐妺燒炭：幸好媽跟你離婚

王心凌《星星點燈》歌詞是改編版　原唱鄭智化怒發聲

虎爺今天生日　3禁忌恐毀財運

快訊／中壢凌晨大火　燒毀6家殯葬業公司

天氣太熱螯蝦直接「就地煮熟」

逛全聯聽神秘廣播！護理師秒衝停車場

獨／型男英文師落水19年　因5字重啟尋人

五星級飯店「磁磚縫夾1張紙」　真相揭曉

人妻煮鱔魚　剝開「還有數百條」

她爆「接任《全明星4》主持棒」！

金曲歌后唱一半「全身突然燒起來」！

睡覺「手機放床頭」恐致癌？醫解答：這2種頭痛小心

22歲女星遭瞎傳深夜墜樓身亡！

孫芸芸跑沙灘比基尼辣翻　認：從不下水

更多

最夯影音

更多
黃宣告白經紀人女友「是我的MVP」　1票擦身歌王笑喊：我更在意了！

黃宣告白經紀人女友「是我的MVP」　1票擦身歌王笑喊：我更在意了！
「下半身失蹤款」要＋１　她搞笑模仿直播主賣衣

「下半身失蹤款」要＋１　她搞笑模仿直播主賣衣

倒楣女搭電梯剛踏進門　手機秒掉落翻滾卡縫裡

倒楣女搭電梯剛踏進門　手機秒掉落翻滾卡縫裡

退休師在迪士尼拍照紀念　回頭驚見學生們感動爆淚

退休師在迪士尼拍照紀念　回頭驚見學生們感動爆淚

自帶音響？秀麥克風刺青　對著講話有回音…友笑翻

自帶音響？秀麥克風刺青　對著講話有回音…友笑翻

熱門快報

《料理之王3》火熱上映中！

《料理之王3》火熱上映中！

6/3起每周五、六晚間九點，《料理之王3》料戰再起、美味升級！

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿供不應求?!何處可買房

全台房巿供不應求?!何處可買房

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

【寵物展】全館滿1599折百

【寵物展】全館滿1599折百

7/8-7/11毛毛商城全館滿1599現折100元。活動期間新會員註冊送100元折價券，馬上去!

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面