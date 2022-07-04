傳陳時中心灰意冷不想選北市　民進黨團稱「他不是會放話的人」

▲中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中。（圖／指揮中心提供）



記者林銘翰／台北報導

民進黨雙北市長人選提名遲未定案，民進黨立法院黨團幹事長鄭運鵬4日表示，民進黨團尊重中央黨部、選對會的決策跟步驟，但是不管衛福部長陳時中的意願如何、壓力多大，他從來都不會為了個人放話，希望要幫忙助攻的熱心人士，不需要幫陳時中或任何人放話，這些都沒有意義。

民進黨選對會預計5日開會處理花東縣長提名，民進黨立委羅致政3日表明「無意參選新北市長」，隨後又傳出陳時中也心灰意冷，萌生不想選的念頭，也讓前副總統陳建仁是夢幻活棋的傳言，再度浮上選戰檯面。

民進黨立法院黨團上午召開輿情回應記者會，鄭運鵬說明，現在大家很關心雙北市長的提名人選，但是民進黨團不是提名的機制，權責在中央黨部下的選對會，民進黨團尊重中央黨部的決策，以及選對會掌握的步驟。

鄭運鵬指出，雙北市長的人選的確眾所矚目，但是台北市、新北市目前都不是民進黨執政，所以會有很多不同的考量，有些媒體描繪陳時中願意參選、不願意參選，「這個都是媒體寫出來，但是從來都不是陳時中本人嘴巴講出來的」。

鄭運鵬強調，陳時中不是一個會放話的人，不管他的意願如何、壓力多大，「陳時中從來不會為了個人或職務，包含在指揮中心與地方政府的意見不同，他在任何環境跟壓力之下，都不會去放話」。

鄭運鵬呼籲，希望這些報導、要幫忙助攻的熱心人士，都不需要幫陳時中或任何人放話，包含陳建仁或者黨內立委，這些都沒有意義。

鄭運鵬表示，距離民進黨全代會的時間越來越近，他相信提名的節奏會越來越快，但是整個都在中央黨部、選對會的佈局裡面，請大家不用擔心、也不用多事，因為陳時中不是這樣的人，這是對他基本人格的信任，「拜託各位媒體朋友，不需要去幫忙寫故事」。

鄭運鵬也說，民進黨內如果有立委沒有參選，其實留在立法院黨團裡面，也是幫民進黨增加戰力，「各種安排都會有很好的結果」，民進黨現在是執政黨，中央黨部跟立法院黨團都是協同作戰，任何一份戰力都會做最好的安排。