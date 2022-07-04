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退休師遭詐一口氣要匯100萬　被警勸秒回家...隔天又再去

▲▼彰化一名退休教師險遭詐，原本打算一口氣匯出100萬元。（圖／員林警分局提供）

▲彰化一名退休教師險遭詐，原本打算一口氣匯出100萬元。（圖／員林警分局提供）

記者許權毅／彰化報導

彰化員林上(6)月30日接獲華南銀行通報，一名陳姓婦人臨櫃一次要匯鉅額100萬，懷疑是詐騙趕緊報警處理。警方到場，陳婦只說「老套老套」便馬上離開，警方怕婦人受騙到其家中關心，陳婦表示自己是退休教師，該帳戶是友人不會有問題，但答應警方會求證，不料隔天陳婦又到銀行，再度被警方勸說才放棄。

▲▼彰化一名退休教師險遭詐，原本打算一口氣匯出100萬元。（圖／員林警分局提供）

▲員警到場後，陳婦僅說「老套」便快步離開。（圖／員林警分局提供）

員林分局說明，陳婦當天下午到華南銀行要匯款，一次就是百萬，行員詢問陳婦用途，不料她卻含糊不清，行員一查才發現，該帳戶最近才開設卻有多筆金錢進出，懷疑婦人遭受詐騙趕緊報警。陳婦見員警抵達馬上離去，員警怕婦人遭騙，趕緊到其家中關心，退休教師的陳婦說「匯款戶為認識的友人，絕不會有問題」，員警不斷勸說，最後陳婦才答應警方會小心求證。

▲▼彰化一名退休教師險遭詐，原本打算一口氣匯出100萬元。（圖／員林警分局提供）

▲員警到婦人住家關心，好不容易才勸說成功，不料陳婦隔天又再去銀行。（圖／員林警分局提供）

不料陳婦本月1日再度前往銀行，並且跟行員說自己是「投資用」，警方抵達後再度勸說，才保住陳婦的百萬積蓄，也已將陳婦列為持續關懷對象，以防止詐騙案件。

▲▼彰化一名退休教師險遭詐，原本打算一口氣匯出100萬元。（圖／員林警分局提供）

▲員林分局莒光所長蔡文淦、警員陳祉言成功阻詐。（圖／員林警分局提供）

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