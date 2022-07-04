網美青青金主涉吸血20億 1／「兇版李毓芬」踢爆詭詐攻心話術

▲網美青青年初被網路名人「小商人」踢爆與邱姓金主結婚並涉吸金，沉寂一陣子，近日「兇版李毓芬」陳香菱也接續踢爆遭騙過程（合成圖／翻攝自Facebook／青青 Ching、陳香菱）

記者黃宥寧／台北報導

日前，21歲網美青青遭網路名人「小商人」爆料「致富密碼」，全靠背後邱姓金主，更指2人已登記結婚，並稱夫婦倆聯手詐財吸金，受害者達25人之多，金額更難以計算，青青事後不僅道歉更宣布將配合司法調查，讓大家霧裡看花。對此，《ETtoday東森新媒體》獨家接獲「兇版李毓芬」陳香菱等人爆料，指出遭邱男騙走數百萬血汗錢，甚至被逼串供。

香菱受訪時咬牙切齒指出，與青青是朋友，邱仕偉則是合作對象，因為與青青一起替邱的店家做活動，後續邱又協助青青處理仙人跳事件，她與青青、邱男才更加熟識。後來，她遭前任騙走2000萬，甚至幫前任還邱330萬；邱事後還唸她怎麼那麼傻，都沒先看對方財力，甚至吹噓「不像我，都給你們看地契、帳戶」，被當頭棒喝的香菱，因此默默認為邱應該是個貴人，也逐漸相信他。

▼「兇版李毓芬」陳香菱去年才遭前任騙走2千萬，又被青青金主騙700萬。（資料圖／ETtoday記者攝）

後來，邱請她到台中新開的店幫忙，並將她「收編」成員工，享有公司專屬投資。她看邱人設年輕有為，加上邱不斷說是靠房地產白手起家，目標讓旗下員工一年達成買車買房，陷入邱的攻心話術後，香菱也開始掏錢投資，起初因都有準時拿到利息，因此一路加碼到700萬。

▼「兇版李毓芬」陳香菱氣憤指出遭青青「金主」邱男騙投資700萬。（圖／記者黃宥寧拍攝）

香菱接著說，自從網紅小商人年初出面踢爆青青被邱仕偉利用來賺錢，甚至非法吸金坑殺投資人後，邱就開始打悲情牌稱「帳戶遭凍結」，僅能以現金給付利息，並協議於今年底退還本金，但從今年5月後，她再也領不到投資回饋金，進一步詢問，邱卻叫她到他委任的律師事務所，當場不承認投資事實，邱更指出「雙方是借貸關係」、「並且已還清」，根本與事實不符，讓香菱當場傻眼，認為自己遭騙。

香菱直白說「說難聽就是靠青青！」，她解釋，邱為了取信投資人，秀出購買國內、外地契給大家看，她身邊許多網美朋友，都曾跑來問過邱仕偉這號人物，因為邱開口閉口都是在邀約投資，因此她認為邱就是靠青青人氣流量來幫他吸金，最後她也無奈說，雖然不知道青青是否有參與其中（吸金詐騙）但2人拿著騙來的錢，買跑車又買房甚至出國爽爽玩，真的相當惡劣。

不僅如此，香菱更加碼爆料，青青去年6月揪數名友人到美國接種疫苗，其中1名女生向她抱怨，他們到美國住的並非是青青IG所表示的「老闆房地產」而是Airbnb民宿，但邱姓金主卻要求那名女生，要發限時動態說「是他在國外置產的房子」這也讓那個女生嚇壞，立刻退出投資將資金抽回。

▼香菱怒斥邱仕偉與青青拿走投資人的錢，買豪車甚至到處遊玩。（圖／翻攝自IG／c.0214）

遭邱仕偉詐騙的另名A小姐，低調向《東森新媒體ETtoday》指出當初邱喊「讓你低門檻投資，一年內買車又買房」，事情爆發後，邱的人特別打給她交代「一定要配合檢察官、調查局說是雙方是借款關係」否則會造成大家的麻煩，拖累整件案子，拖越久錢就拿不回來，A小姐不堪遭威脅逼串供，因此決定與香菱一起出面踢爆這起龐大吸金案。

「他知道我被騙財騙色，還把我當肥羊！」香菱痛斥邱的行為，讓她至今仍無法順利買房有個落腳處，不僅如此，香菱也認為，邱叫大家要向檢調說雙方是「借貸關係」，根本就是想脫罪，反而是讓受害者變成放高利貸的人，變成受害者有罪。

《東森新媒體ETtoday》獨家掌握消息，整起「龐氏騙局」不僅是邱仕偉一人所為，背後疑有許男、張男等人共組團隊，甚至舉辦說明會招募投資，以投資海外輕原油期貨為由，宣稱每月可獲取百分之3.5至6不等的紅利，初步約有33名投資人遭騙，招募資金達20億；據悉，狡猾的邱仕偉，已陸續脫產給青青等家人。

記者試圖聯繫邱仕偉，但截至截稿前，尚未取得對方回應。

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