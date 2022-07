非裔嫌犯遭8警「連開90槍」身亡！錄影畫面曝　原地打滾轟成蜂窩

記者張方瑀/綜合報導

美國又發生警察疑似執法過當槍殺非裔嫌犯的案件,俄亥俄州25歲嫌犯沃克拒絕警方攔檢,結果在逃逸時遭8名員警連開至少90槍喪命。屍檢報告指出,沃克身上有多達60處槍傷,從最新曝光的警方隨身錄影也能看到,在警方強大火力之下,沃克被子彈轟到在地上連翻滾數圈,這也引發非裔社區激憤。

▲俄亥俄州25歲嫌犯沃克身上有至少60處槍傷。(圖/路透)



Warning: GRAPHIC



Akron Police just released the body camera footage of the killing of Jayland Walker.



Jayland was unarmed and running away when police opened fire, firing 90 shots, hitting him 60.



The Department of Justice needs to step in to investigate immediately. pic.twitter.com/owMmoSwFCi