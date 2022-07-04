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非裔嫌犯遭8警「連開90槍」身亡！錄影畫面曝　原地打滾轟成蜂窩

記者張方瑀／綜合報導

美國又發生警察疑似執法過當槍殺非裔嫌犯的案件，俄亥俄州25歲嫌犯沃克拒絕警方攔檢，結果在逃逸時遭8名員警連開至少90槍喪命。屍檢報告指出，沃克身上有多達60處槍傷，從最新曝光的警方隨身錄影也能看到，在警方強大火力之下，沃克被子彈轟到在地上連翻滾數圈，這也引發非裔社區激憤。

▲▼俄亥俄州25歲嫌犯沃克（Jayland Walker）遭警連轟90槍身亡，非裔社群上街抗議。（圖／路透）

▲俄亥俄州25歲嫌犯沃克身上有至少60處槍傷。（圖／路透）

根據CNN報導，俄亥俄州現年25歲嫌犯沃克（Jayland Walker）在6月27日因違反交通規則遭警方攔查，他卻拒絕配合並駕車逃逸，但隨即被支援警力圍困，他棄車逃逸後遭8名員警連開數十槍擊斃。俄亥俄州阿克倫市（Akron）警察局長麥萊特（Stephen Mylett）在記者會中表示，法醫鑑定結果發現，沃克身上有多達60處槍傷，同時也公布當時警察身上的錄影畫面。

▲▼俄亥俄州25歲嫌犯沃克（Jayland Walker）遭警連轟90槍身亡，非裔社群上街抗議。（圖／路透）

▲沃克棄車逃逸遭警開槍打死。（圖／路透）

麥萊特說，沃克開車逃逸時，疑似有從車內對警方開槍，「這改變了整個事件性質，從普通交通攔查事件升級到公共安全事件。」警方稱，從沃克開車逃逸40秒後，車上出現一聲槍響，也有錄到疑似子彈劃過的瞬間畫面，後來在沃克車內發現一把手槍、已上膛的彈匣和一枚金戒指。

從曝光的錄影畫面可以看到，沃克棄車逃逸後，有至少8名員警朝著他連開數十槍，而他在第一槍倒地後，就被子彈轟到連翻滾數圈。有消息指出警察至少開了90槍，而麥萊特則表示，8名涉案員警都已被安排帶薪停職，目前正在詳細調查警方到底開了多少槍，「依照畫面顯示，我預估這個數字會很高。」

▲▼俄亥俄州25歲嫌犯沃克（Jayland Walker）遭警連轟90槍身亡，非裔社群上街抗議。（圖／路透）

▲阿克倫市非裔社群上街抗議。（圖／路透）

在這段影像公布後，立刻掀起非裔社群抗議，數百名示威者走上街頭示威，儘管目前示威活動仍保持和平，但也有示威者朝著警方怒吼，狀況一度緊張。阿克倫市長霍里根（Dan Horrigan）在記者會中表示，儘管影像內容令人心碎，但暴力與破壞無法解決問題，呼籲示威者保持冷靜。

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