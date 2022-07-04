非裔嫌犯遭8警「連開90槍」身亡！錄影畫面曝　原地打滾轟成蜂窩

記者張方瑀／綜合報導

美國又發生警察疑似執法過當槍殺非裔嫌犯的案件，俄亥俄州25歲嫌犯沃克拒絕警方攔檢，結果在逃逸時遭8名員警連開至少90槍喪命。屍檢報告指出，沃克身上有多達60處槍傷，從最新曝光的警方隨身錄影也能看到，在警方強大火力之下，沃克被子彈轟到在地上連翻滾數圈，這也引發非裔社區激憤。

▲俄亥俄州25歲嫌犯沃克身上有至少60處槍傷。（圖／路透）



Warning: GRAPHIC



Akron Police just released the body camera footage of the killing of Jayland Walker.



Jayland was unarmed and running away when police opened fire, firing 90 shots, hitting him 60.



The Department of Justice needs to step in to investigate immediately. pic.twitter.com/owMmoSwFCi — Nina Turner (@ninaturner) July 3, 2022

根據CNN報導，俄亥俄州現年25歲嫌犯沃克（Jayland Walker）在6月27日因違反交通規則遭警方攔查，他卻拒絕配合並駕車逃逸，但隨即被支援警力圍困，他棄車逃逸後遭8名員警連開數十槍擊斃。俄亥俄州阿克倫市（Akron）警察局長麥萊特（Stephen Mylett）在記者會中表示，法醫鑑定結果發現，沃克身上有多達60處槍傷，同時也公布當時警察身上的錄影畫面。

▲沃克棄車逃逸遭警開槍打死。（圖／路透）



麥萊特說，沃克開車逃逸時，疑似有從車內對警方開槍，「這改變了整個事件性質，從普通交通攔查事件升級到公共安全事件。」警方稱，從沃克開車逃逸40秒後，車上出現一聲槍響，也有錄到疑似子彈劃過的瞬間畫面，後來在沃克車內發現一把手槍、已上膛的彈匣和一枚金戒指。

從曝光的錄影畫面可以看到，沃克棄車逃逸後，有至少8名員警朝著他連開數十槍，而他在第一槍倒地後，就被子彈轟到連翻滾數圈。有消息指出警察至少開了90槍，而麥萊特則表示，8名涉案員警都已被安排帶薪停職，目前正在詳細調查警方到底開了多少槍，「依照畫面顯示，我預估這個數字會很高。」

▲阿克倫市非裔社群上街抗議。（圖／路透）



在這段影像公布後，立刻掀起非裔社群抗議，數百名示威者走上街頭示威，儘管目前示威活動仍保持和平，但也有示威者朝著警方怒吼，狀況一度緊張。阿克倫市長霍里根（Dan Horrigan）在記者會中表示，儘管影像內容令人心碎，但暴力與破壞無法解決問題，呼籲示威者保持冷靜。