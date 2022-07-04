「他在外面有女人」！岳母到辦公室宣揚　警婿求償百萬結果出爐

▲顏姓員警控訴岳母跑到任職的警局亂說「在外面有女人」，嚴重影響職務升遷，提告求償100萬。（示意圖／取自免費圖庫Pexels）



記者蔡怡萍／台南報導

台南一名洪姓婦人因為已出嫁的女兒帶著孩子回娘家住，懷疑是因為當警察的女婿搞外遇而感情生變，竟跑到女婿任職的警局向同事宣揚「他一定在外面有女人」，而女婿則控訴由於岳母到警局不實誹謗、導致他遭長官約談，調離原職甚至影響升遷，精神上也痛苦不堪，對岳母提告求償100萬，台南地院審後判賠10萬元，不得上訴。

判決書指出，洪姓婦人的女兒2020年6月間帶著子女搬回娘家住，與當警察的顏姓女婿分居，洪婦因而開始懷疑是女婿搞外遇，她越想越氣不過，同年7月31日帶著女兒到女婿任職的警局找人質問，恰巧女婿值勤不在，洪婦就在辦公室內對著同事指摘「他在外面一定有女人」；而同日晚間等女婿回到住處後，洪婦又在騎樓外與女婿為外遇的事爭吵。

顏姓員警表示，因為岳母跑到警局亂說話，導致他遭到長官質疑約談，升遷因此受影響，不得已調離原職，名譽受到難以回復的損害，精神上也非常痛苦，於是對岳母提起刑事附帶民事訴訟，求償100萬元。

而洪姓婦人則反駁，是女兒生下次子後卻突然搬回娘家住，而女婿隨後就無預警提出離婚，也不分擔2名稚子的生活費，還對她與女兒聲請保護令、訴請離婚，她當天由於情緒激動，情急之下對警察同事脫口女婿在外面有女人等語，但只出於存疑與質問之意。因為女婿不願正面回應，她也是愛女心切、想為女兒討回公道，才再到他的住處與他協調婚姻問題，但卻被親家公請出騎樓，她一時氣憤才將心中猜測說出，不是故意向鄰居喧稱。

法院查證洪婦確實有這些行為，依2條誹謗罪共處8千元罰金，簡易庭則判賠10萬元損害賠償；洪婦不服上訴，女婿更補陳由於岳母的行為嚴重影響工作升遷，且她至今都沒有任何道歉或補救的表示，一審過程還對他頻頻羞辱，可見惡性重大。台南地院認為原審判決已合理適當，駁回洪婦上訴定讞。