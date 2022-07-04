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社會 社會焦點 保障人權

網美青青金主涉吸血20億 2／操盤手人設「念心經打坐」超單純

▲▼青青老公詐騙。（圖／爆料人提供）

▲數名受害人站出來指控，網美青青背後邱姓金主涉吸金詐騙。（圖／記者黃宥寧攝）

記者黃宥寧／台北報導

「兇版李毓芬」陳香菱等受害者向《ETtoday東森新媒體》爆料指出，遭網紅青青背後邱姓金主以「投資房地產高獲利」等話術，投資數百萬後，不僅拿不回本金更領不到投資紅利，落得血本無歸慘劇。這顆「吸金雪球」也越滾越大，24歲北漂族正妹枝枝也控訴，有更多人被疑與邱男同夥的許男、張姓兄弟檔等人詐騙，當中有人單筆被騙走2千萬。

根本老鼠會翻版

從台中北漂打拼的枝枝，帶無奈語氣向記者回顧這整起吸金過程。她解釋，與她對接疑為邱男同夥張大為（27歲）。起初，好幾名投資人與張都是鄰居和同學，因為看到張男與胞弟有投資許多產業，其中包括餐廳和當鋪及傳產等，因此當張男以「投資海外輕原油期貨，保本保息」等話術遊說投資時，數名友人不疑有他，陸續捧錢投資，枝枝個人前後就陸續投進360萬，剛開始也真的有領到投資紅利，但直到今年1月初張男與許姓「操盤手」竟大搞消失，她們也立刻組LINE群組串連自救。

▼枝枝秀出張男貼在群組的對帳單。（圖／記者黃宥寧攝）

▲▼青青老公詐騙。（圖／爆料人提供）

另一名被騙2千萬的X先生（化名）忍住憤怒說，會如此深信不疑是有原因，因為與張男同夥並擔任投資「操盤手」許智軒，呈現給大家的人設是「早上起床做運動、與女朋友散步，晚飯後操作原油期貨投資」，其中更沒有跑趴、唱歌等休閒娛樂，甚至時常會到宮廟抄寫經文、打坐等，藉此打造他自己是個追求心靈平靜的人，投資獲利只是為了幫助更多人，因為帶著大家一起成長讓他感到非常有成就感，甚至時常喊話，叫大家「把領到的紅利繼續回存起來，收到的獲利繼續加碼投資，先晚點享受，之後過幾年就可以一起退休」等話術，鼓吹大家繼續投錢。

投資夢想一一遭擊破　吸金捲款人間蒸發

Ｘ先生於今年1月27日突收到張大為訊息，含糊指出許智軒「資金不正確」和有狀況等，Ｘ先生當下還無法理解發生什麼事，中間致電給張、許二人都毫無音訊，直到當晚許男卻反過來跟Ｘ先生說，因為「張大為帳戶被列為警示」，導致他無法操作，並要求其他人提供其他帳戶，放入高額資金好讓許先生繼續操作，以做緩兵之計，等待帳戶解封，但後來真相大白才知道，原來一切都是騙局，許先生只是為了再騙取更多資金。

▼吸金詐騙受害者成立自救會。（圖／爆料人提供）

▲▼青青老公詐騙。（圖／爆料人提供）

同天聽其他朋友描述，才驚訝得知張大為28日凌晨帶一大票人，其中包含一些投資人和社會人，跑到許男家「洗劫」，將他家中值錢的名牌包、公仔等搶到張家，並挾持許男至銀行確認帳戶，直到許男報警後，2人都被帶到派出所，許因是謊稱受害人製作完筆錄，但從派出所離開就完全消失至今。

▼許姓操盤手吸金後，竟人間蒸發。（合成圖／記者黃宥寧攝）

▲▼ 。（圖／記者黃宥寧攝）

Ｘ先生認為事態嚴重，28日晚上立刻聯繫枝枝，並與幾名投資友人創臨時群組商討是否請律師，直到2月8日有其他受害者收到許男傳的「自白影片」，許在影片中坦承以「後金補前金方式發放利息」並以修圖方式竄改投資績效畫面，影片最後更懇求大家給他機會，承認錯誤卻不敢出來面對。

▼張大為指出吸金詐騙是許智軒與邱仕偉串通。（圖／記者黃宥寧攝）

▲▼ 。（圖／記者黃宥寧攝）

此次，香菱等人勇敢向《東森新媒體ETtoday》踢爆整起吸金案，同時也質疑青青金主邱仕偉與許智軒等人就是一夥。根據了解，受害者目前無法計算，初估金額3億3千餘萬元，因有部分受害人報警提告，目前由調查局中部地區機動工作站調查，全案朝詐欺及違反洗錢防制法第14條第1項之一般洗錢、銀行法第125條第1項非法經營銀行業務等罪偵辦。

《東森新媒體ETtoday》試圖聯繫張大為、許智軒，但截至截稿前，尚未取得對方回應。

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