BA.4、BA.5暴增112例「佔境外確診個案逾6成」　國內已累計238例

▲中央流行疫情指揮中心醫療應變組副組長羅一鈞。（圖／指揮中心提供）

記者趙于婷／台北報導

中央流行疫情指揮中心今公布BA.4和BA.5新增112例，醫療應變組副組長羅一鈞表示，這週檢驗182個境外移入個案，其中95是BA.5，佔52.2%，BA.4有17例，佔9.3%，合計佔61.5%，最多還是從美國入境。另外，目前國內已針對476例本土做基因定序，皆未發現本土個案。

羅一鈞表示，國內境外移入個案中新增檢出17株Omicron BA.4及95株Omicron BA.5，個案分別為72例男性、40例女性，年齡介於未滿10歲至80多歲，入境日介於今(2022)年6月9日至6月26日。

[廣告]請繼續往下閱讀...

其中檢出Omicron BA.4個案分別自美國(8例)，新加坡(2例)，荷蘭、以色列、瑞士、西班牙、澳大利亞、法國及英國(各1例)移入；檢出Omicron BA.5個案分別自美國(30例)，法國(9例)，德國(8例)，荷蘭(7例)，英國(5例)，土耳其及阿拉伯聯合大公國(各4例)、菲律賓、新加坡及泰國(各3例)，越南、西班牙、以色列及韓國(各2例)，瑞典、奈及利亞、埃及、希臘、肯亞、沙烏地阿拉伯、葡萄牙、印度、芬蘭、馬來西亞及巴西(各1例)移入。

羅一鈞說，國際上Omicron亞型變異株BA.4及BA.5分別於今年1月及2月首次於南非發現，研究顯示該二株病毒株均有傳染力較高及免疫逃脫特性，具社區傳播能力，今年4月至5月期間已於南非快速引發第五波疫情；世界衛生組織（WHO）於今年6月29日資料指出，目前全球BA.4 及BA.5變異株感染國家及病例數持續增加，其中BA.5快速增加，佔比上升至43%，且已導致部分國家住院數增加。

近期BA.5變異株於法國等部分國家取代 BA.2變異株成為主流株，於歐洲德國、法國、義大利及英國等多國造成疫情快速回升現象，新加坡、日本近期疫情回溫評估與BA.5變異株傳播有關；其他鄰近國家如香港、紐西蘭、澳洲、韓國、印尼及泰國等均有社區感染病例，另中國大陸近期境外移入病例中BA.4及BA.5變異株病例增加，須密切關注對疫情影響。

▲新增61例邊境攔截BA.4及BA.5境外移入病例。（圖／指揮中心提供）