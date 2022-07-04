桃園8歲女打第二劑BNT驟逝今解剖　父悲訴為獨生女「找出真相」

記者楊熾興、蔡怡萍／桃園報導

桃園市蘆竹區一名8歲女童6月24日接種第二劑BNT疫苗，3天後發燒陷入昏迷，搶救2天後不治，4日上午女童遺體在桃園殯儀館進行解剖相驗，家屬悲慟不捨，表示家中就這麼一個獨生女，會等候檢驗結果、希望能「找出真相」。

▲桃園8歲女童接種第二劑BNT，5天後身亡，今解剖釐清死因，父親悲痛只求真相。（圖／記者楊熾興翻攝）



這名8歲國小女童6月27日上午出現發燒，隨後在家中突然昏倒，失去意識，家人發現後趕緊送醫急救，醫護人員曾裝置葉克膜搶救，但29日中午仍宣告急救無效死亡。據了解，女童曾於6月24日在校接種BNT疫苗第二劑。

女童家屬表示，她第一劑也是接種BNT，當時只有手臂微痠的副作用，之後也沒異狀，怎料上月24日在學校打了第二劑後就馬上冒冷汗，父母也趕緊帶回家休息，接著幾日反覆發燒退燒，27日在家中突然昏迷、心跳停止，2天後就過世了，面對本來好好的一個小孩驟然消失，親友們都萬分不捨，只希望能釐清真相。

今日上午遺體也進行解剖相驗，女童家屬也都到殯儀館現場等候，父親情緒低落、神情哀傷，表示一切等待相驗結果。而據悉法醫初步尚看不出異狀，已將檢體帶回，等待完整化驗報告，才能釐清死因是否與疫苗有關。