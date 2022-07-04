快訊／病例、死亡數再下降！今增69死　本土+23045

▲中央流行疫情指揮中心發言人莊人祥。（圖／指揮中心提供）

記者趙于婷／台北報導

中央流行疫情指揮中心今公布國內新增23,045例，另增73例境外和69例死亡。本土個案以新北3438例最多，其次為台中3217例、高雄2719例、桃園2411例、台北1992例和台南1842例。

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▲7/4新增確診。（圖／指揮中心提供）

今日新增23,045例本土病例，為10,929例男性、12,087例女性、29例調查中，年齡介於未滿5歲至90多歲以上，個案分布為新北市(3,438例)、臺中市(3,217例)、高雄市(2,719例)、桃園市(2,411例)、臺北市(1,992例)、臺南市(1,842例)、彰化縣(1,336例)、屏東縣(921例)、苗栗縣(619例)、雲林縣(609例)、新竹縣(599例)、新竹市(491例)、宜蘭縣(491例)、南投縣(472例)、嘉義縣(439例)、花蓮縣(436例)、臺東縣(254例)、基隆市(246例)、嘉義市(213例)、澎湖縣(157例)、金門縣(125例)、連江縣(18例)。

指揮中心指出，今日新增69例本土病例死亡個案，為36例男性、33例女性，年齡介於未滿5歲至90多歲以上，皆屬重度感染個案、64例具慢性病史、48例未接種3劑 COVID-19疫苗。確診日介於今(2022)年5月12日至7月1日，死亡日期介於6月23日至7月1日。

另外，今日新增73例境外移入個案中，為42例男性、31例女性，年齡介於未滿5歲至80多歲，分別自美國(3例)、越南(2例)、德國、土耳其及西班牙(各1例)移入，另65例感染國家調查中。入境日介於今年7月2日至7月3日。