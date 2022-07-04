澳總理突秘訪基輔！加碼1億軍援　承諾提供巨蝮蛇裝甲車、無人機

▲澳洲總理艾班尼斯3日出訪烏克蘭，承諾將提高對烏的軍事援助。（圖／達志影像／美聯社）

記者葉睿涵／綜合報導

澳洲總理艾班尼斯（Anthony Albanese）3日訪問烏克蘭，除了在基輔與烏克蘭總統澤倫斯基進行會晤外，還走訪了多個飽受俄軍蹂躪的城市。艾班尼斯事後承諾，澳洲將提高對烏克蘭的軍事援助，包含為烏克蘭提供「巨蝮蛇」（Bushmaster）輪型裝甲車和無人機等軍備，並持續對俄羅斯實施制裁。

綜合外媒報導，在馬德里的北約峰會行程結束後，艾班尼斯3日意外來到基輔與烏克蘭總統澤倫斯基會面，以了解烏俄戰爭的最新狀況。這是艾班尼斯自上任以來首次出訪烏克蘭。他在會後宣布，澳洲政府將進一步為烏克蘭提供高達1億元的軍事援助，運送14輛裝甲運兵車、20輛「巨蝮蛇」輪型裝甲車和無人機等軍備至烏克蘭。

艾班尼斯提到，澳洲追加的1億元軍事援助，將讓澳洲對烏克蘭的軍援總數上升至3.9億元。雖然艾班尼斯並未提及相關金額是美元還是澳幣，但他聲稱這數字比任何其他非北約國家都多，也超越了北約30多個成員國。他譴責，俄羅斯對烏克蘭的入侵毫無理由，也違反了國際法和聯合國憲章，因此澳洲將持續支持烏克蘭，直到烏方取勝為止。

▲艾班尼斯走訪了3個俄軍被控犯下戰爭罪行的城市。（圖／達志影像／美聯社）

報導稱，艾班尼斯並未如預期般宣布重新開放澳洲駐基輔大使館，僅表示他在等待更多的安全建議，不過他也承諾將對另外16名俄國部長和寡頭實施金融制裁與旅行禁令，並禁止從俄羅斯進口黃金，以降低俄羅斯為戰爭提供資金的能力。艾班尼斯也承諾為烏克蘭邊境警衛服務的管理設備、網絡安全與現場操作提供進一步的支持。

澤倫斯基對來自澳洲的軍援表示歡迎，同時也呼籲各國持續為烏克蘭提供援助，因為「當你擁有這樣一個對手時，軍援是永遠不夠的，只有當我們獲得優勢，才可以把對手趕出領土，這樣也就足夠了」。

艾班尼斯還在3日走訪了俄軍被控犯下戰爭罪行的布查（Bucha）、伊爾平（Irpin）與霍斯托梅爾（Hostome），並痛斥俄羅斯對烏克蘭平民做出的屠殺式行徑。他也指出，若俄羅斯總統普丁真如知情人士所說的一樣，在11月參加於印尼舉行的20國集團（G20）峰會，那他將獲得「應得的接待」，而不是「一個尊重國際法治的朋友的接待」。