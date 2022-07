烏茲別克西北部流血示威！數千人受傷塞爆醫院　宣布進入緊急狀態

▲烏茲別克西北部的「卡拉卡爾帕克自治共和國」 (Republic of Karakalpakstan)發生動亂。(圖/路透)



記者張方瑀/綜合報導

烏茲別克爆發大規模示威活動,甚至引發流血衝突,數千名傷者塞滿醫院,甚至還有執法人員和平民死亡,讓總統米爾基亞耶夫(Shavkat Mirziyoyev)不得不宣布衝突發生地區進入為期一個月的緊急狀態,同時重新修訂原先要頒布的憲法修正案。

Video of protests in Uzbekistan. According to local media, protesters in Karakalpakstan intend to storm the administration building. pic.twitter.com/i6WGHpozdr

根據《德國之聲》報導,位於烏茲別克西北部的「卡拉卡爾帕克自治共和國」 (Republic of Karakalpakstan)原本受到憲法保護,擁有可以透過公投脫離烏茲別克的權利,但在新的憲法修正案中,卻沒有提及相關的權利,引發當地民眾不滿走上街頭,演變成嚴重流血衝突。

International community should pressure Uzbek President Mirziyoyev to deescalate the situation. Karakalpak minority sees the entire "constitutional reform" project, especially regarding the Chapter XVII as highly provocative. That's a video from the yesterday's protests in Nukus pic.twitter.com/pfzYnmcQ53